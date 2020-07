Pensioni: Quota 100 confermata fino a fine 2021. Nessun rinnovo in vista

Quota 100 resterà per tutto il triennio di sperimentazione e cioè fino al 31 dicembre del 2021. La conferma è arrivata dal sottosegretario all’Economia, esponente del Pd, Pierpaolo Baretta, che in un’intervista al Foglio ha spiegato che la riforma delle pensioni targata Salvini-Di Maio arriverà alla sua scadenza naturale.

Ma è escluso che vada oltre.

Le parole di Baretta confermano come il governo sia pronto a far ripartire il dibattito sulla riforma pensioni.

E sul Mes spiega:

“Nel Piano nazionale di riforme, necessario per ottenere i fondi europei, si stima in 32 miliardi la cifra necessaria per gli investimenti in sanità. Il nuovo Mes – sottolinea – ci concederebbe fino a 36 miliardi di prestito agevolato. La coincidenza non è certo casuale, e dà il segno di una scelta irrinunciabile. Non credo ci sia nessuno che, in questo momento, osi rifiutarsi di rinnovare il nostro sistema sanitario”.