Pensioni, il calendario dei pagamenti di settembre

Le pensioni andranno in pagamento dal 1° settembre 2023. Questo, infatti, risulta essere il primo giorno bancabile del prossimo mese. I pensionati, che hanno optato per ricevere l’assegno previdenziale sul proprio conto corrente (non importa che sia bancario o postale), lo riceveranno proprio venerdì 1° settembre 2023.

Come succede di consueto, da questa data, sarà possibile ritirare le somme che spettano direttamente in contanti presso i vari uffici postali, seguendo, in questo caso, il calendario predisposto per ritirare quanto spetta.

Le pensioni, che verranno erogate nel corso del mese di settembre, risultano essere di particolare importanza per le operazioni di conguaglio legate al Modello 730/2023. I contribuenti, infatti, si devono aspettare dei rimborsi o delle trattenute, in base a quanto è scaturito dalla loro dichiarazione dei redditi.

Pensioni: il calendario dei pagamenti a settembre

Il pagamento delle pensioni nel prossimo mese è previsto per il 1° settembre 2023. Non ci sarà alcuna distinzione tra quanti ricevono il pagamento tramite Poste Italiane e chi invece ha optato per ricevere il proprio assegno previdenziale su un conto corrente bancario.

Attraverso la circolare n. 135 del 2022 l’Inps ha comunicato che nel corso dei prossimi mesi la data di accredito della pensione sarà unica.

Per le mensilità che coprono i mesi da settembre a dicembre 2023, il pagamento delle pensioni verrà effettuato il primo o il secondo giorno del mese. Entrando nel dettaglio i pagamenti avverranno:

settembre : il 1° sia per chi riceve l’accredito alla Posta che per chi lo riceve in banca;

: il 1° sia per chi riceve l’accredito alla Posta che per chi lo riceve in banca; ottobre : il 2° sia per chi riceve l’accredito alla Posta che per chi lo riceve in banca;

: il 2° sia per chi riceve l’accredito alla Posta che per chi lo riceve in banca; novembre : il 2° sia per chi riceve l’accredito alla Posta che per chi lo riceve in banca;

: il 2° sia per chi riceve l’accredito alla Posta che per chi lo riceve in banca; dicembre (comprensivo di tredicesima): il 1° sia per chi riceve l’accredito alla Posta che per chi lo riceve in banca;

Ritirare la propria pensione

Venerdì 1° settembre 2023 è la data da segnare in calendario per tutti i pensionati e le pensionate per vedersi accreditati gli assegni previdenziali, le pensioni e le indennità di accompagnamento che vengono erogati agli invalidi civili. Gli importi risultano essere immediatamente disponibili per quanti dispongono di un:

Libretto di Risparmio ;

; Conto BancoPosta ;

; Postepay Evolution.

I pensionati avranno la possibilità di usufruire degli sportelli Postamat per ritirare le pensioni nel corso del mese di settembre 2023 in contanti. Poste italiane ricorda che

I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro l’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Ritirare la pensione in contanti

Altro discorso, invece, è quello relativo al ritiro in contanti della pensione direttamente presso gli uffici postali dislocati in Italia. Gli importi, anche in questo caso, possono essere ottenuti a partire dal primo giorno lavorativo del mese di settembre. Sono in pagamento direttamente negli uffici postali territoriali. Come ha avuto occasione di comunicare direttamente Poste italiane, per una migliore fruizione del servizio, risulta importante rispettare il canonico calendario per il ritiro delle pensioni stabilito dalle sedi.

Andiamo a verificare quale sia il calendario reso pubblico direttamente da Poste italiane per poter ricevere l’assegno previdenziale del mese di settembre: