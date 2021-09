Pensioni: assegno più pesante a ottobre, il calendario dei pagamenti

È entrato nel vivo questa settimana il pagamento delle pensioni in contanti di ottobre presso gli uffi delle Poste Italiane. Per i possessori di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

Il calendario delle pensioni di ottobre

Il calendario per i possessori è partito lunedì 27 settembre e si concluderà venerdì primo ottobre:

Lunedì 27 settembre: cognomi dalla A alla C,

Martedì 28 settembre: cognomi dalla D alla G,

Mercoledì 29 settembre: cognomi dalla H alla M,

Giovedì 30 settembre: cognomi dalla N alla R

Venerdì a ottobre: cognomi dalla S fino alla Z.

Per tutti la possibilità di prelevare la pensione dagli oltre 8mila bancomat presenti sul territorio nazionale, evitando così le file presso gli sportelli postali. Per i pensionati, che hanno oltre 75 anni, Poste Italiane assicura la possibilità di richiedere il pagamento domiciliare, delegando al ritiro i carabinieri assegnati a questo incarico.

Per chi riceve la pensione sul conto bancario

Chi riceve la pensione presso le filiali bancarie non deve rispettare nessun calendario preciso. Infatti le banche continuano ad accreditare l’importo pensione il 1 ottobre 2021. In attesa però del ritiro della pensione, bisognerà rispettare sempre le norme anti-Covid indossando la mascherina e tenendo il distanziamento sociale di almeno 1 metro.

Conguagli in arrivo tra ottobre e novembre

Alcuni pensionati riceveranno un assegno più pesante ad ottobre. A ricevere il beneficio sono stati quei cittadini a cui, rientrando nei requisiti di reddito, spetta il rimborso a credito per aver presentato il modello 730.

Per i contribuenti che hanno diritto ai rimborsi, il governo ha spiegato per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi dopo la metà del mese di settembre, il rimborso o conguaglio avverrà con il pagamento della pensione di novembre, quindi il mese prossimo.