Partite IVA verso rivoluzione fiscale: rateizzazione mensile al posto degli acconti

Rivoluzione fiscale in vista per le partite IVA. Mentre si muovono i primi passi per mettere a punto la riforma fiscale organica, il governo ha messo sotto lente il sistema dei pagamenti “acconto” e “saldo”, che porta gli autonomi a dover anticipare parte delle tasse dell’anno successivo. Un meccanismo che dovrebbe essere superato a favore di un sistema basato sulla diluizione mensile degli importi da versare.

L’idea era stata già avanzata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ora è tornata in cima all’agenda con la proposta avanzata dalla Lega e su cui ci sarebbe la convergenza di Iv e M5S.

Partite Iva: rateizzazione mensile, come funzionerebbe

Attualmente, i titolari di partita IVA, pagano il saldo delle tasse per l’anno in corso e l’acconto per quello successivo. Nella proposta, avanzata dalla Lega, si prevede che debba essere l’Agenzia delle Entrate a calcolare l’ammontare delle tasse da pagare su base mensile o trimestrale e comunicare l’ammontare al contribuente, il quale non dovrà far altro che verificare che i conti siano coretto e accettare l’addebito sul conto corrente.

Flat tax: verso uscita graduale dopo i 65 mila euro

Quella della rateazione del pagamento potrebbe non essere l’unica novità in arrivo per gli autonomi: in vista della prossima legge delega, una delle ipotesi allo studio di Parlamento e governo è infatti anche quella di “un’uscita graduale” dalla flat tax al 15% per le partite Iva con fatturato oltre i 65mila euro, in modo da permetterne la crescita senza eccessive penalizzazioni.

A spiegare la proposta e il perché di questa possibile riforma è stata la viceministra dell’Economia, Laura Castelli, fautrice peraltro di una raitezzazione più morbida delle scadenze della rottamazione, su cui converge anche Giancarlo Giorgetti.