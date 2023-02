Pallone cinese sopra i cieli americani. Cosa sta succedendo

Un pallone aerostatico di sorveglianza cinese si è librato sopra gli Stati Uniti negli ultimi giorni suscitando forti irritazione da parte della Casa Bianca. Il portavoce del Pentagono ha dichiarato:

“Il governo degli Stati Uniti ha individuato e sta monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che sta sorvolando gli Stati Uniti continentali proprio in questo momento. Continuiamo a seguirlo e a monitorarlo da vicino. Una volta individuato il pallone, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili”.

Pallone cinese negli Usa: cosa sta succedendo

Il pallone ad alta quota è stato avvistato mercoledì sopra Billings, nel Montana. Ha sorvolato le Isole Aleutine, ha attraversato il Canada ed è entrato nel Montana. Un alto funzionario della Difesa ha detto che il pallone è ancora sopra gli Stati Uniti, ma non ha voluto dire dove si trova ora. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha convocato una riunione di alti dirigenti militari e della difesa, esaminando il profilo di minaccia del pallone stratosferico cinese e le possibili opzioni di risposta. Alla fine, gli Usa hanno deciso di non raccomandare l’abbattimento cinetico, a causa del rischio per la sicurezza e l’incolumità delle persone a terra a causa della caduta dei detriti. Un alto funzionario dell’amministrazione ha confermato che Biden è stato informato e ha ricevuto una “forte raccomandazione” di non abbattere il pallone. IL funzionario ha rassicurato:

“Casi di questa attività sono stati osservati negli ultimi anni, anche prima di questa amministrazione. “Abbiamo agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili”.

Biden non ha risposto a una domanda dei giornalisti convocati alla Casa Bianca. L’alto funzionario della Difesa ha aggiunto:

“Al momento valutiamo che questo pallone abbia un valore aggiunto limitato dal punto di vista della raccolta di informazioni rispetto a quanto la Repubblica Popolare Cinese può fare con altri mezzi. Tuttavia, stiamo prendendo tutte le misure necessarie per proteggerci dalla raccolta di informazioni sensibili da parte di intelligence straniere”.

Il funzionario ha detto che il pallone non rappresenta una minaccia per l’aviazione civile a causa della sua altitudine e ha sottolineato che l’esercito americano continuerà a monitorarlo da vicino:

“Lo stiamo monitorando nei minimi dettagli in tempo reale e aggiorneremo costantemente la nostra valutazione. Stiamo sorvegliando costantemente questa cosa attraverso una serie di mezzi diversi”.

Il funzionario ha detto che mercoledì, mentre il pallone era sopra il Montana, c’è stato un momento in cui avrebbero potuto abbatterlo. Gli Stati Uniti sono sicuri che il pallone appartenga alla Cina, ha detto il funzionario, e hanno comunicato con il governo cinese “attraverso molteplici canali sia qui a Washington che a Pechino”. Il funzionario non ha detto se i cinesi abbiano ammesso che il pallone è loro.

Questo tipo di attività non è senza precedenti, ha detto l’alto funzionario della difesa, in quanto la Cina ha già fatto volare palloni stratosferici come questo, ma la differenza questa volta è che il pallone rimane sopra gli Stati Uniti più a lungo del solito. La stratosfera inizia tra le 4 e le 12 miglia sopra la superficie terrestre e si estende per circa 31 miglia, secondo il National Weather Service.

Le tensioni tra Usa e Cina

La tensione tra Stati Uniti e Cina è alta. Giovedì il Pentagono ha annunciato di voler rafforzare la presenza militare americana vicino a Taiwan e di voler espandere il numero di militari statunitensi nelle Filippine. Annunciato durante la visita di Austin a Manila, l’Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) designa altre quattro basi in cui il personale militare americano può ora stazionare in aree strategiche del Paese, che si aggiungono alle cinque già autorizzate ad ospitare truppe americane.

Dal canto suo, la Cina dice di essere al lavoro per verificare i fatti. “La verifica è in corso”, ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, aggiungendo che “fino a quando i fatti non saranno chiari, fare congetture e gonfiare la questione non aiuterà a risolverla adeguatamente”.