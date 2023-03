Oro ai massimi: gli investitori cercano un rifugio sicuro

Gli investitori sono sempre più alla ricerca di beni rifugio come l’oro a causa dell’aumento dell’avversione al rischio sui mercati finanziari. Ne è una prova il fatto che il metallo prezioso è salito di oltre l’1% oggi, raggiungendo il livello più alto da un anno. La pressione sui mercati finanziari è stata in gran parte alimentata da preoccupazioni per il piano di salvataggio di Credit Suisse, che prevede un azzeramento delle obbligazioni AT1, potenzialmente pericolose per banche e altre istituzioni con esposizione a Credit Suisse.

L’attuale aumento del prezzo dell’oro conferma che, anche se gli investitori si aspettano una ripresa economica negli Stati Uniti, le preoccupazioni legate al numero di casi di COVID-19 in aumento, alle restrizioni commerciali e all’incertezza politica, stanno portando gli investitori a cercare rifugio in beni rifugio come l’oro. Inoltre, l’aumento della domanda dei mercati dei metalli preziosi, come l’argento, sta contribuendo a sostenere il prezzo dell’oro.

Gli investitori stanno anche guardando gli sviluppi in Cina, poiché la Cina sta attualmente accelerando le sue attività di rilancio, il che potrebbe in ultima analisi portare a un aumento della domanda di beni rifugio come l’oro.

Nonostante l’aumento dei prezzi dell’oro, alcuni esperti sostengono che potrebbe non essere sostenibile a lungo termine se l’economia globale continuerà a riprendersi. La decisione di ieri di UBS di acquisire Credit Suisse potrebbe fornire un certo sollievo a breve termine, ma non è riuscita a alleviare le preoccupazioni dei mercati finanziari a lungo termine.