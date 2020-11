Open banking, con l’intelligenza artificiale la trasformazione digitale è di casa

Grazie alla direttiva europea sui servizi di pagamento Psd2 e all’innovazione tecnologica introdotta dagli operatori del mondo fintech, il mondo dell’open banking, sta conoscendo una rapida espansione.

Nel mondo dell’open banking le banche possono condividere le informazioni finanziarie dei clienti che lo desiderano (es: saldo disponibile, dettagli di spesa, entrate e uscite…) con società esterne, le cosiddette terze parti (TPP), per sviluppare nuovi servizi e App con l’obiettivo di migliorare l’esperienza bancaria dei risparmiatori.

Come lo fanno? Attraverso le cosiddette API (interfacce di programmazione delle applicazioni) aperte. In questo modo anche operatori non tradizionali del mondo bancario possono offrire servizi finanziari. Basti pensare che numerosi colossi del web stanno testando delle applicazioni come il lancio di criptovalute o la vendita di polizze online.

Per capire come questo mondo potrà evolvere Deloitte ha condotto un’indagine qualitativa tra un gruppo di società del settore finanziario in Italia e all’estero. Il 90% degli intervistati considera le piattaforme di open banking come un elemento positivo per sviluppare ulteriormente e migliorare il proprio modello di business. Altri intervistati considerano invece l’open banking una minaccia e per alcuni è solo un obbligo a cui sarà necessario adeguarsi.

Tra i vantaggi dell’open banking, citati dagli intervistati, spiccano la velocità di innovazione, la possibilità di entrare in nuovi business e il risparmio di costi. Tra gli svantaggi vengono rilevati una maggiore competizione, un maggior rischio informatico e la necessaria condivisione dei ricavi.

Dall’indagine emerge una delle caratteristiche principali dell’open banking è quella della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti ma anche tra i diversi concorrenti. La collaborazione è percepita come preziosa per la stragrande maggioranza degli intervistati. In effetti, il 75% degli intervistati si è già impegnato in collaborazioni che hanno permesso di ottenere numerosi vantaggi tra i quali spiccano la condivisione degli investimenti, una maggiore soddisfazione dei clienti, un’accelerazione nella digital trasformation.

Nell’open banking fondamentale anche l’intelligenza artificiale

In un contesto in cui i nuovi operatori non finanziari, le cosiddette terze parti (TPP), si interfacciano e gestiscono direttamente i dati dei clienti, le banche ritengono che sia necessario gestire adeguatamente e in maniera più completa le relazioni con i clienti. Per fare questo e contemporaneamente aumentare il grado di soddisfazione dei clienti è possibile ricorrere anche all’intelligenza artificiale (leggi il precedente articolo qui).

Questo anche perché secondo quanto emerge dall’ultimo report “Thriving in the era of pervasive AI” di Deloitte, la maggior parte delle aziende che utilizza l’intelligenza artificiale ritiene che questa tecnologia sarà in grado di favorire una trasformazione dell’azienda stessa e di quella del settore in cui opera.

Secondo gli esperti di Deloitte l’intelligenza artificiale diventerà presto uno standard forse anche più velocemente di quanto ci aspettiamo. Di conseguenza, le aziende che già hanno un vantaggio competitivo basato sull’intelligenza artificiale dovrebbe continuare a differenziarsi grazie ad un loro maggiore e più ampio utilizzo. Mentre le società che ancora non le hanno adottate dovrebbero iniziare a farlo, visto che si tratta di un percorso che le porterà a lanciare nuovi prodotti, rivedere i processi interni e favorire l’assunzione di talenti.

