Ocf, via alla nuova campagna digital sul valore della consulenza finanziaria

L’educazione al risparmio si fa in tre, con messaggi elaborati appositamente per famiglie, anziani e giovani. E’ questo l’obiettivo della nuova campagna di comunicazione promossa dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (Ocf) in partenza il 3 luglio.

Dal 2012 l’Ocf ha intrapreso un percorso di comunicazione istituzionale rivolta non solo al pubblico, ma anche alle Istituzioni e ai professionisti della consulenza finanziaria per sensibilizzare le parti coinvolte verso il valore della consulenza e il ruolo dei professionisti sottoposti alla vigilanza dell’Albo. L’Ocf, infatti, è l’organismo che garantisce la verifica dei requisiti dei consulenti iscritti, garantendo al pubblico l’onorabilità e la competenza del professionista.

Per la prima volta la campagna di comunicazione Ocf sarà esclusivamente veicolata dai media digitali “in coerenza con i nuovi trend di consumo dei media da parte della popolazione italiana e con la finalità di raggiungere un’audience sempre più vasta e in un arco di tempo più esteso”.

Per quanto riguarda i messaggi rivolti al pubblico, ai tre target, anziani, giovani e famiglie, verranno non solo indirizzati messaggi ad hoc, ma anche specifiche landing page che condurranno i soggetti verso i contenuti più rilevanti per il gruppo di appartenenza.

Per gli anziani dunque il focus sarà sulla tutela dei risparmi e al loro trasferimento ai propri cari; per le famiglie come assicurare “serenità e protezione al proprio nucleo famigliare”; infine, per i giovani il l’attenzione si concentrerà sulla “programmazione del proprio futuro in un mercato spesso caratterizzato da incertezze”.

“Per tutti i target”, ha commentato il vicepresidente di Ocf, Elio Conti Nibali, “la campagna mira a fare emergere l’importanza di rivolgersi ad un consulente finanziario, iscritto all’Albo e vigilato da Ocf. In particolare, quest’anno Ocf ha voluto dare specifico risalto ai giovani, con l’obiettivo non solo di informarli ma soprattutto di favorire la consapevolezza dell’importanza della pianificazione finanziaria. Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato”, ha aggiunto Conti Nibali, “frutto del lavoro del Comitato Direttivo ed in particolare del Tavolo tecnico appositamente costituito”.

Campagna di comunicazione OCF – II semestre 2019 – video famiglia from Portale OCF on Vimeo.