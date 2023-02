Nuovi lavori, quanto si guadagna con TikTok?

TikTok, l’applicazione di proprietà cinese che ha spopolato in tutto il mondo, è oggi una delle piattaforme social più popolari. Per molti giovani che sognano di guadagnare online, diventare creator su TikTok sembra essere una valida opzione. Ma quanto si può guadagnare?

Quanto si guadagna con TikTok?

Secondo un recente studio, il guadagno effettivo di un video con un milione di visualizzazioni su TikTok è al massimo di 40 euro. Questa è la cifra massima che paga l’applicazione ai creator per un singolo video. Tuttavia, il vero guadagno per i creator proviene dagli sponsor e dagli inserzionisti pubblicitari.

Più una persona ha visibilità, maggiore è l’interesse delle aziende per sponsorizzare i propri prodotti nei suoi video. Per questa ragione, molti giovani tentano di diventare famosi su TikTok, cercando di aumentare i propri follower grazie a trucchi come i duetti, l’utilizzo degli ultimi filtri o attraverso hashtag specifici.

Inoltre, nel 2020 l’applicazione ha lanciato un’iniziativa da 200 milioni di dollari chiamata Creator Fund per supportare i creator di video più innovativi. In sintesi, TikTok paga i creator per i loro video, ma solo se il canale ha almeno 100.000 follower al momento dell’iscrizione al Creator Fund e ha ottenuto almeno 10.000 visualizzazioni negli ultimi 30 giorni.

Tuttavia, nonostante la difficoltà a guadagnare con TikTok, il crescente numero di utenti sulla piattaforma facilita l’aumento dei follower e delle visualizzazioni. TikTok è infatti la piattaforma social che sta crescendo più rapidamente al mondo, con un aumento del 1.157,76% dal 2018.

I soldi guadagnati tramite l’applicazione possono essere addebitati direttamente sul proprio conto corrente, quindi non si tratta di moneta virtuale da utilizzare solo sull’app, ma di denaro reale. Nonostante ci siano state alcune lamentele riguardo ai bassi guadagni dei creator, è importante notare che i video di TikTok possono essere realizzati in pochi secondi, senza particolari elaborazioni o preparazioni.

Il video più visto su TikTok, “M to the B – Millie B” di Bella Poarch, è durato solo 10 secondi e ha raggiunto 675 milioni di visualizzazioni. Questo dimostra che non è necessario disporre di mezzi tecnici avanzati o sfondi di grattacieli o yacht per diventare popolari.