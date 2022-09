Azioni, quali sono le più popolari su TikTok e Instagram?

Una nuova ricerca ha scoperto quali sono le azioni più popolari su TikTok e Instagram. L’ha stilata un fornitore di servizi finanziari del Regno Unito, CMC Markets, che ha analizzato i dati dei numeri di visualizzazione di TikTok e dei post di Instagram incentrati sulle azioni per vedere di quali si parla di più sui social media. Ecco la classifica dei 10 titoli più ricercati.

Tesla è il titolo più popolare sui social media. La società di Elon Musk ha totalizzato più di 45.400.000 di visualizzazioni su TikTok, pubblicate con l’hashtag #TeslaStock, e 28.391 post con lo stesso hashtag.

AMC Entertainment è stato il secondo titolo più popolare sui social media. Gli hashtag su TikTok #AMCStock hanno accumulato più di 25.800.000 di visualizzazioni sulla piattaforma e ad oggi sono stati pubblicati 14.834 post su Instagram. È anche il titolo più popolare in base alle ricerche su Google di Ahrefs, con oltre 490.000 ricerche mensili nel Regno Unito.

Al terzo posto c’è Apple, grazie a oltre 11.700.000 di visualizzazioni su TikToks pubblicate con l’hashtag #AppleStock e 12.436 post su Instagram realizzati con l’hashtag. Il titolo ha avuto più di 55.000 ricerche mensili su Google nel Regno Unito sulla base dei dati di Ahrefs.

GameStop occupa il quarto posto nell’elenco, seguendo da vicino Apple con 14.100.000 di visualizzazioni su TikTok per post con hashtag e 8.871 post con didascalia con l’hashtag “#GameStopStock“.

Lo stock per la multinazionale tecnologica Amazon è il quinto più popolare sui social media, con oltre 6.900.000 di visualizzazioni totali su TikTok per i post con hashtag #AmazonStock e 3.155 post con hashtag su Instagram. Commentando i risultati, un portavoce di CMC Markets ha dichiarato:

“Sebbene questi risultati possano illustrare quali titoli ottengono copertura sui social media, mostrano anche l’enorme quantità di visualizzazioni che si può ottenere pubblicando su di essi. Molte persone si rivolgono ai social media per avere informazioni sul mercato azionario e persino suggerimenti e trucchi per utilizzarli correttamente. Anche l’inclusione di meme stock come AMC e GameStop non è una sorpresa, dato che i siti di social media sono alcuni dei più grandi pionieri dell’ascesa e della caduta di questi titoli”.