Nord Stream, Ue preoccupata per le perdite del gasdotto

L’Ue è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegano la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Così in una dichiarazione a nome di tutti i 27 membri, il capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell dopo la notizia di ingenti perdite ai gasdotti.

Alcuni leader europei hanno parlato di un possibile sabotaggio, soprattutto perché il sospetto attacco arriva nel mezzo di un aspro stallo energetico tra Bruxelles e Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che le affermazioni secondo cui la Russia sarebbe dietro il presunto attacco sono “stupide”, come ha riportato Reuters. L’Unione Europea si è mossa da subito per scoprire esattamente cosa sia successo mettendo in guardia da misure di ritorsione. Come ha affermato il capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell:

“Tutte le informazioni disponibili indicano che queste perdite sono il risultato di un atto deliberato. Sosterremo qualsiasi indagine volta a fare piena chiarezza su cosa è successo e perché, e adotteremo ulteriori misure per aumentare la nostra resilienza nella sicurezza energetica. Qualsiasi interruzione deliberata dell’infrastruttura energetica europea è assolutamente inaccettabile e sarà affrontata con una risposta solida e unitaria”.

Nord Stream AG, l’operatore dei due gasdotti, ha dichiarato martedì che tre perdite di gas note hanno causato danni “senza precedenti”. La società ha aggiunto che non è possibile determinare quando la capacità del sistema di rete del gas sarà ripristinata. Lunedì i sismologi hanno segnalato esplosioni in prossimità delle insolite perdite di gas del Nord Stream, che hanno provocato la fuoriuscita di gas nel Mar Baltico.

Le forze armate danesi hanno dichiarato che le riprese video hanno mostrato che la fuga di gas più grande ha creato una perturbazione superficiale di circa 1 chilometro (0,62 miglia) di diametro, mentre la fuga più piccola ha causato un cerchio di circa 200 metri. Le autorità danesi e svedesi hanno dichiarato una zona di divieto di navigazione intorno al luogo della perdita, che si trova in acque internazionali ma all’interno della zona economica esclusiva di Danimarca e Svezia.

La causa non è ancora nota. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato ì che è di fondamentale importanza indagare sugli incidenti. “Ogni deliberata interruzione di un’infrastruttura energetica europea attiva è inaccettabile [e] porterà alla più forte risposta possibile”, ha dichiarato via Twitter.

Il primo ministro svedese Magdalena Andersson e il primo ministro danese Annette Frederiksen hanno dichiarato che le perdite sono chiaramente il risultato di azioni deliberate, mentre il primo ministro polacco Mateusz Morawieck ha affermato che il sospetto attacco è un atto di sabotaggio.

Sia l’Europa che la Russia hanno affermato che il sabotaggio non può essere escluso come causa del danno. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato mercoledì che le affermazioni secondo cui la Russia sarebbe dietro il presunto attacco sono “stupide”, secondo quanto riportato da Reuters.

“Non bisogna mai credere a nulla finché il Cremlino non lo nega”, ha dichiarato Timothy Ash, strategist dei mercati emergenti presso BlueBay Asset Management. Al momento delle perdite, nessuno dei due gasdotti stava pompando gas, ma entrambe le linee erano ancora in pressione. Il Nord Stream 1 ha smesso di pompare gas verso l’Europa “a tempo indeterminato” all’inizio di questo mese, dichiarando che le sanzioni internazionali contro la Russia gli hanno impedito di effettuare lavori di manutenzione vitali.

Il gasdotto Nord Stream 2, invece, non è mai stato aperto ufficialmente perché la Germania si è rifiutata di certificarlo per le operazioni commerciali a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Gli analisti della società di consulenza sui rischi politici Eurasia Group hanno affermato che, dato che i gasdotti hanno la capacità di pompare circa 165 milioni di metri cubi di gas pesante come il metano al giorno, perdite di questa portata rappresentano un “grave rischio per la sicurezza e l’ambiente, soprattutto se la Russia non dovesse smettere di pompare gas nel sistema”.

Mentra la polizia svedese ha avviato un’indagine su Nord Stream, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato di aver avuto colloqui con il ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod in merito all'”apparente sabotaggio” di Nord Stream 1 e 2. Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti “rimarranno impegnati a promuovere la sicurezza energetica europea”.