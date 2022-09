Perdite di gas sui principali gasdotti. Cosa sta succedendo

Sono in corso indagini su perdite inspiegabili che interessano i gasdotti Nord Stream 1 e 2, che portano gas naturale dalla Russia all’Europa attraverso il Mar Baltico. Nessuno dei due gasdotti stava pompando gas al momento delle perdite: il Nord Stream 1 ha smesso di pompare gas in Europa “a tempo indeterminato” all’inizio di questo mese, con l’operatore di Mosca che ha affermato che le sanzioni internazionali alla Russia gli hanno impedito di svolgere importanti lavori di manutenzione.

Il nuovo gasdotto Nord Stream 2, nel frattempo, non è mai stato ufficialmente aperto poiché la Germania si è rifiutata di certificarlo per operazioni commerciali a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Sia l’Europa che la Russia hanno affermato che non è possibile escludere il sabotaggio per la causa del danno, e il dito è stato puntato contro Mosca, che deve ancora rispondere direttamente alle accuse.

Da parte sua, il colosso statale russo del gas Gazprom ha rifiutato di commentare le fughe di notizie mentre Nord Stream AG, l’operatore di rete, ha affermato in una dichiarazione che “la distruzione avvenuta lo stesso giorno contemporaneamente su tre stringhe dei gasdotti offshore del sistema Nord Stream è senza precedenti”. “Non è ancora possibile stimare i tempi del ripristino delle infrastrutture di trasporto del gas”, ha aggiunto.

Interrogato in precedenza sugli oleodotti danneggiati, il portavoce del Cremlino ha affermato che la perdita era motivo di preoccupazione e il sabotaggio era una possibile causa, ma ha affermato che era “prematuro” speculare prima dei risultati di un’indagine. “Nessuna opzione può essere esclusa in questo momento”, ha detto il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ieri Nord Stream ha rilasciato una dichiarazione in cui osservava che gli spedizionieri del centro di controllo Nord Stream 1 avevano “registrato una caduta di pressione su entrambe le stringhe del gasdotto” con le ragioni oggetto di indagine, anche se non è noto se questo incidente sia collegato.

Le perdite di gas sono un pericolo per la sicurezza e l’ambiente

Gli analisti affermano che le perdite di gas rappresentano un enorme “pericolo per la sicurezza e l’ambiente” e le autorità marittime con la supervisione dell’area interessata si stanno affrettando ad accertare l’entità del problema. Secondo gli analisti, le perdite azzerano le aspettative che l’Europa possa ricevere gas tramite il Nord Stream 1 prima dell’inverno. Henning Gloystein, direttore dell’energia, del clima e delle risorse dell’Eurasia Group, ha dichiarato in una nota che, mentre le autorità tedesche e danesi hanno affermato che la causa delle perdite era sconosciuta, “diverse fonti dell’Ue hanno affermato che il sabotaggio sembrava probabile. Nessuno dei due gasdotti forniva gas commerciale al momento delle perdite, ma entrambe le linee erano ancora sotto pressione e ciascuna ha la capacità di convogliare circa 165 milioni di metri cubi di gas pesante al giorno. Perdite di queste dimensioni sono un grave rischio per la sicurezza e l’ambiente, soprattutto se la Russia non smette di pompare gas nel sistema”.

“A seconda dell’entità del danno, le perdite potrebbero anche significare una chiusura permanente di entrambe le linee”, ha aggiunto Eurasia Group.

Timothy Ash, strategist esperto dii mercati emergenti, ha affermato che le accuse secondo cui la Russia potrebbe essere dietro il danno sono “notevoli”. “Sono comparsi numerosi buchi in queste condutture, che sono spesse e sepolte in profondità. Devono essere sottomarini, probabilmente sottomarini russi”, ha detto in una nota inviata via e-mail, aggiungendo che sarebbe “incredibile” se si scoprisse che la Russia è stata disposta a “causare tali rischi alle spedizioni nei Paesi baltici”. La Russia deve ancora rispondere direttamente alle accuse di essere stata la causa dei danni agli oleodotti. Intanto, i prezzi del gas di riferimento in Europa sono saliti, con i futures sul gas TTF olandesi in aumento di oltre il 5,85% a 183,6 euro al megawattora.