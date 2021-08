Nio lancerà brand economico per il mercato di massa

Da dicembre 2017, Nio ha iniziato a vendere in Cina il suo primo Suv elettrico, l’Es8. Un modello molto avanzato tecnologicamente: sette posti, con un doppio motore elettrico, capace di andare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. L’Es8 arriva sul mercato al prezzo di 448mila yuan (70mila dollari). Il gruppo sta espandendo la sua base di produzione nella città di Hefei ma anche all’estero. Infatti, la sua strategia di espansione globale continua: a maggio è stata lanciata la sua filiale in Norvegia e prevede di iniziare a vendere auto nel paese entro le prossime settimane.

Come è successo per Tesla, anche Nio ha dovuto far fronte ad un inizio difficile per i conti. Una boccata di ossigeno per le casse della società è arrivato con lo sbarco in Borsa a New York, nel settembre del 2018. Entrato nel listino dei titoli tecnologici Nasdaq, attraverso un American depositary receipt (Adr), modalità con la quale una società straniera viene scambiata sui mercati finanziari Usa con il tramite di diverse banche americane depositarie (in questo caso Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan), il titolo ha fatto il suo debutto al prezzo di 6,26 dollari contro i 38 dollari attuali (in forte calo rispetto ai massimi di febbraio quando valeva 62,84 dollari).