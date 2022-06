Netflix in forte calo dopo il declassamento di Goldman Sachs

Le azioni di Netflix sono scese del 5% venerdì dopo che Goldman Sachs ha declassato il colosso dello streaming, che sta affrontando un rallentamento della spesa dei consumatori e la forte concorrenza di Amazon e Walt Disney.

Secondo i dati di Refinitiv, Goldman ha declassato il titolo a “vendere” da “neutrale” e ha ridotto il suo obiettivo di prezzo a $186 da $265.

Dei 48 analisti azionari che coprono Netflix, 12 valutano il titolo “acquista” o superiore, 31 “trattengono” e cinque consigliano “vendita” o “vendita forte”. Il loro obiettivo di prezzo medio sul titolo è di $297,50.

Netflix, cosa sta succedendo

Il pioniere dello streaming ad aprile ha perso abbonati per la prima volta in oltre un decennio in segno di tempi difficili per il settore, poiché l’aumento dei prezzi di cibo e gas ha lasciato le persone con poco da spendere per l’intrattenimento.

Anche la sospensione dei suoi servizi in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina ha avuto un impatto sui conti della società.

“La crisi del costo della vita avrà un impatto importante su tutti i servizi di streaming. Non dimentichiamo che il mercato è ora invaso da troppi servizi di streaming media che inseguono troppo pochi servizi”, ha affermato Paolo Pescatore, analista di PP Foresight. “Aspettatevi di vedere alti livelli di abbandono data la natura stessa del modo in cui i servizi di streaming vengono commercializzati e venduti. Pertanto, aspettatevi che alcuni si orientino maggiormente verso un pacchetto annuale scontato per invogliare gli utenti e aumentare la fedeltà”.

Netflix sta già considerando un abbonamento più economico che includa la pubblicità, dopo il successo di offerte simili dei rivali HBO Max e Disney+.