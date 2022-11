A margine del World Business Forum di Milano, organizzato da WOBI (World of Business Ideas) l’8 e 9 novembre 2022 abbiamo intervistato Nathan Furr, Professor INSEAD. Sul palco del forum, Furr ha parlato della sfida che rappresenta l’incertezza per le società e i leader. Affrontare le incertezze con flessibilità e trasformarle in un’opportunità utilizzando gli strumenti, secondo Furr sarà la sfida più importante per i leader di oggi. “La scuola non ci insegna come imparare o come affrontare le incertezze e le sfide di questo secolo, ma per fortuna ci sono dei strumenti giusti per farlo in maniera efficiente”, ha dichiarato Furr.

Qui potete visionare l’intera intervista. Buona visione!