Mps: per il deal con UniCredit necessario aumento capitale fino a 7 miliardi

Mps potrebbe aver bisogno di un aumento di capitale superiore ai 3 miliardi per veder andare in porto il deal con UniCredit. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’impegno per agevolare la cessione alla banca di Piazza Gae Aulenti potrebbe andare oltre i 3 miliardi di euro per il Mef che detiene il 64% della banca senese, in quanto il risultato della due diligence “non è scontato”, visto che l’ad Andrea Orcel ha ribadito più volte che un’ipotetica integrazione del Monte deve avvenire con un “accrescimento dell’utile per azione” e con “impatto neutrale sul capitale”.

Mps: occorre ricapitalizzazione fino a 7 miliardi

Nonostante voci di mercato che volevano un’accelerazione delle trattative dopo il risultato delle elezioni suppletive di Siena e una conclusione entro fine mese, come scrive il sito, se la proposta del Mef non rispetterà le condizioni stabilite dall’inizio delle trattative, il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ritirarsi. L’aumento di capitale necessario a Mps per portare a termine l’incontro con UniCredit “potrebbe essere compresa tra i 5 e 7 miliardi”, sempre secondo le fonti citate da Bloomberg.

Le trattative tra i due gruppi nel frattempo pare procedano e già ieri i team tecnici sarebbero stati coinvolti in un lungo meeting, giudicato “molto costruttivo”. Rimangono sul tavolo una serie di nodi da sciogliere come la qualità dei crediti, gli esuberi, i rischi legali che ammonterebbero ad oltre 6 miliardi, e la questione del marchio storico di Mps.

Tra le soluzioni più accreditate al momento troviamo quella di uno ‘spezzatino‘, con le filiali del Sud che dovrebbero passare al Mediocredito Centrale, già in data room con Gae Aulenti, che potrebbe portare nel suo perimetro tra le 100 e 150 filiali. Dal canto suo UniCredit porterebbe con sé la banca online Widiba e gli sportelli del Centro e Nord Italia. Fuori dal perimetro Mps Capital Services.