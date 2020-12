Mps: nel nuovo piano ricapitalizzazione fino a 2,5 mld e riduzione di 2.670 dipendenti

Il cda del Monte dei Paschi ha approvato questa sera il nuovo piano industriale per il periodo 2021-2025, avendo presenti, fra l’altro, i Commitment assunti dal Governo Italiano. Il piano è stato, quindi, elaborato ipotizzando iniziative strategiche coerenti con un sostanziale mantenimento dell’attuale modello operativo e dell’infrastruttura tecnologica della banca, al fine di non porre vincoli ad ipotesi aggregative.

Servono nuove risorse per 2,5 miliardi di euro

Dal punto di vista patrimoniale, il nuovo piano di Mps prevede un rafforzamento del capitale, quantificato tra 2 e 2,5 miliardi di euro, tale da consentire alla banca di ripristinare gli indicatori di patrimonio regolamentare, con indicatore di CET1 superiore al 12 per cento e di affrontare gli oneri di ristrutturazione legati alla riduzione sostenibile della base costi.

A mettere mano al portafoglio con 1,7 miliardi, sarebbe soprattutto il ministero dell’Economia, attualmente primo azionista della banca senese con il 68% del capitale ma che dovrebbe uscire dall’azionariato entro la fine del prossimo anno in vista della sua privatizzazione. L’ipotesi più accreditata è quella di fusione con Unicredit di cui si discute da tempo e che potrebbe avere subito un’accelerazione dopo l’addio di Jean Pierre Mustier.

Quanto alle scelte fondamentali operate dal nuovo piano industriale di Mps, che potrebbero essere soggette a cambiamenti a seguito delle interlocuzioni del ministero dell’Economia si articolano su tre pilastri: focalizzazione del modello di business sulla clientela chiave, in linea con le quote di mercato storiche e la graduale uscita da segmenti ad elevato assorbimento di capitale e ridotta redditività; semplificazione organizzativa e l’avvicinamento del modello operativo al business; rafforzamento del bilancio ed il continuo focus sulla gestione dei rischi.

Pareggio di bilancio nel 2022

Dal punto di vista reddituale, il piano di Mps prevede un risultato netto in pareggio nel 2022 e in utile a partire dal 2023. Nel 2021 il conto economico sarà ancora sarà penalizzato da oneri di ristrutturazione e da rettifiche di valore su crediti legate alla emergenza pandemica, ma con una attività commerciale in linea con quanto osservato nella seconda metà del 2020.

Riduzione dell’organico

Per quanto concerne la dinamica degli organici il nuovo piano industriale di Mps prevede una riduzione stimata – che tiene conto delle uscite, tramite il ricorso al fondo di solidarietà e turnover naturale, e dei nuovi ingressi – nell’arco di piano 2021-2025 di circa 2.670 persone.

Sulla riduzione del personale Lando Maria Sileoni, leader del sindacato dei bancari Fabi questa mattina aveva chiarito “Noi siamo pronti a scendere in piazza se la situazione non si chiarirà al più presto, partendo dalla tutela dei posti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori bancari. Non possiamo più tollerare che le istituzioni, ad ogni livello, diano sistematicamente per scontato che qualunque ipotesi di soluzioni ai problemi di Mps debba essere accettata, dal sindacato, a scatola chiusa, senza contraddittorio utilizzando, come minaccia una volta le richieste della Bce o in alternativa la difficile situazione economica del paese”.