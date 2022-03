Mosca: nessun ricorso ad armi nucleari per guerra in Ucraina

Mentre è partito, questa mattina a Istanbul, un nuovo round di colloqui tra l’Ucraina e la Russia, primo incontro in oltre due settimane, Mosca prova a spazzare via la minaccia dell’uso delle armi nucleari.

“Nessuno in Russia sta prendendo in considerazione l’idea di usare armi nucleari” ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a Pbs, aggiungendo che Mosca userebbe armi nucleari in presenza di una “minaccia all’esistenza dello Stato” e non come conseguenza della guerra in Ucraina.

“Ma qualsiasi risultato dell’operazione in Ucraina, ovviamente, non è un motivo per l’uso di un’arma nucleare – ha precisato Peskov -. Abbiamo un concetto di sicurezza che afferma molto chiaramente che solo quando c’e’ una minaccia per l’esistenza dello Stato, nel nostro paese, possiamo usare e useremo effettivamente armi nucleari per eliminare la minaccia per l’esistenza del nostro Paese”.