Millennials: per andare in pensione a 65 ecco quanto stipendio devono risparmiare

Chi crede che il consiglio di mettere da parte il 15% del proprio stipendio per la pensione sia impossibile da raggiungere, deve ora fare i conti con uno nuovo “suggerimento” ancor più drastico. E’ Olivia S. Mitchell, professoressa di assicurazione e gestione dei rischi e di economia aziendale e politica pubblica, nonchè direttore esecutivo del Wharton’s Pension Research Council presso l’Università della Pennsylvania che calcola come i millennials che vogliano andare in pensione a 65 anni devono aver messo da parte quasi la metà del loro stipendio.

Iniziare a risparmiare da subito

Se si vuole vivere in pensione anche solo con la metà del proprio ultimo stipendio, è necessario risparmiare il 40% della busta paga nei prossimi 30 anni.

Questo calcolo, si basa su una ricerca accademica di un economista del Massachusetts Institute of Technology e tiene conto di alcune supposizioni.

La prima è che l’età in cui andare in pensione è di 65 anni. Circa un terzo dei millennials dice di aspettarsi di andare in pensione tra i 65 e 69 anni, secondo un recente sondaggio di T. Rowe Price. Il 43% dei millennials dice che in realtà si aspettano di andare in pensione prima. Tuttavia circa uno su cinque sta attualmente risparmiando più del 15% del loro reddito.

Se il risparmio di quasi la metà del proprio salario non è facile da realizzare, cosa si può fare? “Se si è in grado, non ritiratevi dal lavoro” dice Olivia Mitchell.

Se puoi continuare a lavorare, fallo. Se non si può lavorare a tempo pieno, lavora a tempo parziale. Ogni piccola cosa aiuta”.

Formazione professionale continua

Naturalmente, tutto dipende dalle competenze che si hanno. I lavoratori dovrebbe continuare a investire nelle loro abilità ben oltre i 45 o 50 anni.

“Se non siete capaci di usare il computer, o avete abilità informatiche un po’ arrugginite, imparate e affinatele per poterle impiegare al meglio”.

Ma oltre alle proprie capacità lavorative, per rimanere più a lungo a lavoro c’è bisogno di una salute di ferro.

Poco più di un terzo degli americani sono costretti alla pensione prima del previsto, molti dei quali a causa di problemi di salute. La cosa più importante è investire nella vostra salute quando siete giovani e, dice Mitchell, aggiungendo che uno stile di vita sano include non fumare o bere troppo e dormire tanto. “Investite in voi stessi quando siete giovani”, conclude Mitchell.