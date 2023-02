Microsoft presenta il nuovo Bing, potenziato con Chat GPT

Microsoft ha annunciato una nuova versione del suo motore di ricerca Bing, caratterizzata dall’intelligenza artificiale (AI) alla base del chatbot Chat GPT. “È un nuovo giorno per la ricerca”, ha dichiarato Satya Nadella, ceo di Microsoft, durante l’evento di annuncio dei prodotti. Nadella ha affermato che il paradigma della ricerca sul web non è cambiato da decenni, e l’intelligenza artificiale può fornire informazioni in modo più fluido e rapido rispetto ai metodi tradizionali.

“La gara inizia oggi e noi ci muoveremo velocemente”, ha detto Nadella. “Soprattutto, vogliamo divertirci a innovare di nuovo la ricerca, perché è giunto il momento”.

Come sarà il nuovo Bing

Nelle dimostrazioni, Microsoft ha mostrato quello che definisce “il nuovo Bing” in diverse configurazioni. Una di queste mostra i risultati di ricerca tradizionali affiancati dalle annotazioni dell’intelligenza artificiale, mentre un’altra modalità consente agli utenti di parlare direttamente con il chatbot di Bing, ponendogli domande in un’interfaccia di chat come Chat GPT.

Microsoft ha mostrato una serie di esempi di ricerca: interrogare Bing per trovare ricette, consigli di viaggio e acquistare mobili da Ikea. In una dimostrazione è stato chiesto a Bing di “creare un itinerario per ogni giorno di un viaggio di 5 giorni a Città del Messico”. Alla domanda ha risposto interamente il chatbot, che ha descritto un itinerario approssimativo insieme a link a fonti per ulteriori informazioni.

A differenza di Chat GPT, il nuovo Bing può anche recuperare notizie su eventi recenti. Microsoft afferma che queste funzionalità sono tutte alimentate da una versione aggiornata di GPT 3.5, il modello di linguaggio AI OpenAI che alimenta ChatGPT. Microsoft lo chiama “Modello Prometheus” e afferma che è più potente di GPT 3.5 e in grado di rispondere alle query di ricerca con informazioni aggiornate e risposte commentate.

Il nuovo Bing è disponibile da oggi “per un’anteprima limitata al desktop”, ma sembra che gli utenti siano in grado di “chiedere” solo una delle numerose query preimpostate e di ricevere ogni volta gli stessi risultati. Esiste anche una lista d’attesa per iscriversi all’accesso completo in futuro.

Chat e Compose, nuove funzioni potenziate dall’AI

Ma oltre al nuovo Bing, Microsoft sta lanciando due nuove funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale per il suo browser Edge: “chat” e “compose”. “Chat” consente agli utenti di riassumere la pagina web o il documento che stanno guardando e di porre domande sul suo contenuto, mentre “compose” agisce come un assistente di scrittura, aiutando a generare testo, dalle e-mail ai post sui social media, sulla base di alcune indicazioni iniziali.

L’annuncio del nuovo Bing arriva nel bel mezzo di un’intensa attività sull’AI da parte di Microsoft e del rivale Google. Da quando ChatGPT è stato lanciato sul web lo scorso novembre, l’interesse per la generazione di testi AI è esploso. Microsoft, che ha stretto una collaborazione con OpenAI, creatore di Chat GPT, sta cercando di capitalizzare questo entusiasmo e ha già annunciato come questa tecnologia sarà integrata nella sua suite di software per ufficio.

Google Vs Microsoft, i prossimi passi

Google, invece, è stata colta di sorpresa da quello che alcuni sostengono essere un cambiamento di paradigma nel modo in cui gli utenti trovano le informazioni online. Nel tentativo di anticipare l’annuncio odierno di Microsoft, Google ha presentato ieri il proprio Chat GPT, denominato Bard. L’amministratore delegato Sundar Pichai ha descritto il software come un “servizio sperimentale di AI conversazionale”, ma ha precisato che è ancora in fase di test da parte di un piccolo gruppo di utenti e che verrà lanciato su larga scala solo nelle prossime settimane.

Microsoft sta accelerando e ha intenzione di rilasciare un software per aiutare le grandi aziende a creare i propri chatbot simili a Chat GPT, come ha appreso la CNBC. Inoltre ha in programma anche di annunciare una tecnologia che consenta alle aziende, alle scuole e ai governi di creare i propri bot con Chat GPT, secondo quanto riferito da una persona informata sulla questione. Microsoft immagina di aiutare i clienti a lanciare nuovi chatbot o a perfezionare quelli esistenti con la nuova tecnologia, affinando sempre di più il servizio. Il modello di intelligenza artificiale alla base di ChatGPT non è attualmente in grado di fornire risposte sostanziali su tutto ciò che è accaduto dopo il 2021, perché non è stato addestrato su informazioni recenti. Ma Microsoft vorrebbe che i chatbot lanciati con il servizio Chat GPT per le aziende contengano informazioni aggiornate.