Metaverso: le opportunità di lavoro per Costruttori, Architetti e Designer

Il metaverso offre numerose opportunità di lavoro nel mondo digitale. Brand che aprono negozi virtuali, calciatori che acquistano case o banche che aprono le proprie filiali al di fuori del mondo reale. Sono tutti esempi concreti di ciò che oggi c’è nel Metaverso, uno spazio tridimensionale in cui le persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire attraverso avatar.

Questa nuova realtà, il metaverso, si trasforma, così, anche in una possibilità concreta di lavoro per alcune figure che dovranno costruire un nuovo mondo.

Citigroup, una delle principali banche di investimento multinazionali americane con sede a New York, ha pubblicato un’analisi che alimenta questa visione: il valore di mercato del Metaverso potrebbe raggiungere, entro il 2030, dagli otto ai tredici trilioni di dollari. Forse inizieremo a parlare di nativi virtuali, che avranno la capacità di far convivere reale e virtuale.

“Il mondo legato al Metaverso – precisa Luca Balbo, Executive Manager della divisione ICT & Digital di Hunters, brand di Hunters Group (società di ricerca e selezione di personale qualificato) – rappresenta una grande opportunità per tutte le aziende, ma soprattutto una enorme opportunità professionale per i profili, giovani e meno giovani, che hanno solide competenze in campo tecnologico e digitale. Si tratta di un mondo nuovo, in costante evoluzione e cambiamento ed è quindi difficile fare previsioni, ma possiamo certamente affermare, senza dubbio, che le retribuzioni per chi lavorerà nel Metaverso sono e saranno molto interessanti: parliamo di figure molte tecniche, che hanno una solida formazione informatica, a cui si sommano innovative competenze specifiche del metaverso. Ciò significa retribuzioni dai 35.000€ per i profili più junior, superiori ai 60.000€ per i più senior”.