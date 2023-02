Coderblock, società italiana che sta portando il proprio metaverso made in Italy al di fuori dei confini nazionali, ha chiuso un round da 1 milione di euro. L’aumento di capitale è stato guidato da Deloitte Consulting SB, società leader mondiale nella consulenza multidisciplinare e la società svizzera ADM Media Consulting, leader nella produzione di servizi multimediali B2B. Le risorse di Deloitte faciliteranno l’espansione negli Stati Uniti e l’ingresso di Coderblock nel Web3. Dall’altra parte l’investimento di ADM Media Consulting consentirà la creazione di Coderblock Content & Production, la divisione globale dedicata alla realizzazione di contenuti creativi per il metaverso.

L’aumento di capitale sottoscritto fa seguito a due precedenti raccolte dello stesso valore complessivo che hanno dato inizio al processo di internazionalizzazione di Coderblock, partito nel settembre del 2022 con l’apertura di una nuova sede a Miami, città eletta a prossima capitale delle criptovalute. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con lo studio legale Bird & Bird che ha agito, per gli aspetti corporate dell’operazione, con un team guidato dall’avvocato Francesco Pezcoller, referente del settore venture capital dello Studio, con il supporto di Michele Mallano. Danilo Costa, ceo e fondatore di Coderblock, ha spiegato:

“Il nostro obiettivo è portare la bandiera dell’innovazione siciliana nei luoghi strategici per il settore del metaverse e l’unico modo per farlo era andare nella patria del Web3, portando Coderblock a Miami. Deloitte e ADM Media Consulting sono la prova tangibile di un percorso di innovazione tecnologica già in atto da tempo, e vediamo questa operazione come una conferma del lavoro che svolge il nostro team ogni giorno. I ringraziamenti più sentiti vanno a chi ha creduto in Coderblock ed a tutto il team che ha abbracciato la mia visione iniziale per supportarne la crescita.”

Alessandro Mercuri, Deloitte Central Mediterranean consulting leader, ha detto:

“La partnership con Coderblock rappresenta per noi un importante passo nel mondo del metaverso e della mixed reality, che ha e avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’economia, e quindi nel nostro lavoro, per le nostre persone e per i nostri clienti. Questa iniziativa si inserisce all’interno di “Unlimited Reality”, il programma globale di servizi per esplorare l’impatto del metaverso, dei mondi virtuali e della realtà aumentata nei modelli di business del futuro. Un programma che è parte di un percorso di investimenti e alleanze che Deloitte sta attuando per sostenere realtà innovative e di eccellenza legate al territorio, amplificandone l’impatto positivo a livello Paese. Questa partnership, sostenuta da un approccio distintivo e multidisciplinare che vede coinvolti diversi Business all’interno di Deloitte, ci permette di ampliare in maniera significativa la nostra offerta in coerenza con i livelli di innovatività e qualità che ci vengono riconosciuti dal mercato.”

Alexandro De Martino, ceo di ADM Media Consulting, ha aggiunto:

“La partnership con Coderblock, siglata dalla nascita di Content & Production, ha permesso ad ADM di aprirsi ad un nuovo mercato, quello del Web3, che ridisegna la fruizione dei contenuti multimediali in una nuova dimensione virtuale, e di rispondere alle esigenze dei clienti nella creazione e distribuzione di prodotti digitali di alto livello.”

Chi è Coderblock

La startup palermitana Coderblock è nata a fine 2015, quando ancora il mondo del metaverso era semi sconosciuto, dall’idea di Danilo Costa di creare esperienze virtuali immersive per uffici, eventi, formazione e shopping. Coderblock è stata lanciata nel mercato con Workspace: un innovativo spazio di lavoro condiviso per gestire e monitorare gruppi di lavoro in smart working all’interno del primo ufficio virtuale in 3D, con l’obiettivo di semplificare le attività lavorative nel quotidiano. Dopo aver proposto una concezione nuova di lavoro da remoto con gli uffici virtuali, la società apre le porte ai mondi phygital immersivi con spazi per expo e conferenze in cui le persone possono muoversi nel mondo virtuale con i propri avatar, come se fossero nella realtà.

Un progetto ambizioso che ha attirato l’attenzione di diversi clienti internazionali che ha portato l’azienda ad aprire una nuova sede a Miami (la seconda dopo quella di Palermo) e che ha generato un incremento del fatturato del +109% al 2021 e la creazione della tecnologia Web3 nel corso del 2022). Quest’anno Coderblock, infatti, sta assistendo ad una crescita di interesse nei confronti dei servizi legati al metaverso e, soprattutto, all’acquisto dei terreni virtuali e degli NFT proprietari.