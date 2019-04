Mercati, Trassinelli (DNCA): “è il momento di consolidare”

Il problema della liquidità eccessiva in portafoglio, nonostante sia stato affrontato innumerevoli volte, non è ancora stato risolto in Italia. Secondo Enrico Trassinelli di DNCA Investments viene superato, ma soltanto momentaneamente, quando i mercati salgono, un momento in cui “la liquidità esce un po’ più facilmente dai conti”.

Il Managing Director del gruppo ha spiegato a Wall Street Italia quali son i due elementi chiave per combattere questo annoso fenomeno. È un problema di cultura finanziaria. Chiunque fa consulenza finanziaria deve fare educazione finanziaria. Se i mercati poi danno una mano, salendo. Un eccesso di liquidità può ha dichiarato in un intervento a margine del Salone del Risparmio 2019.