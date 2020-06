Mercati: parte male la settimana. Piazza Affari cede oltre il 2%

Parte male la settimana dei mercati finanziari sulla paura di una nuova ondata di contagi da coronavirus. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib arretra del 2,5%. Male anche le altre borse europee, a Francoforte il Dax segna un rosso del 2,7% mentre a Parigi il Cac 40 registra una flessione del 2,52%.

Anche le principali borse asiatiche hanno terminato la prima seduta della settimana con il segno rosso. L’indice Nikkei ha lasciato oggi sul terreo il 3,5% a 21.530,95. Deboli le borse cinesi, con Shanghai che cede un -0,52%, mentre Shenzhen recupera un +0,32%. Più sacrificata Taiwan che cede lo 0,89%. In rosso la piazza di Mumbay (-1,99%) e quella di Sydney (-1,75%).

Le autorità cinesi hanno annunciato domenica la scoperta di una nuova fonte di contaminazione attorno a un mercato all’ingrosso a Pechino, che ha portato al confinamento di 11 aree residenziali nelle vicinanze. In particolare La Cina ha segnalato 57 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, il rapporto giornaliero piu’ alto nel Paese da aprile

Negli Stati Uniti, anche se l’ultimo bilancio giornaliero delle vittime è diminuito drasticamente, la crisi sanitaria rimane preoccupante. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, minaccia di chiudere nuovamente Manhattan e gli Hamptons, la località di mare vicino alla Grande Mela rifugio dei milionari. Cuomo usa parole dure per descrivere gli assembramenti e le migliaia di denunce per il mancato rispetto delle regole anti-coronavirus imposte dopo la riapertura.

E anche in Giappone, i timori di una seconda ondata sono forti: domenica sono stati annunciati 47 nuovi casi di infezione a Tokyo.

Attesa apertura on forte calo anche per la Borsa Usa. In mattinata i futures sulla Dow Jones Industrial Average perdono 873 punti, il che implica un calo di oltre 945 punti all’apertura del lunedì. In rosso i futures S&P 500 e Nasdaq 100 hanno indicato lunedì un calo delle aperture per i due indici.

Dow e S&P 500 hanno perso rispettivamente il 5,5% e il 4,7% la scorsa settimana, mentre il Nasdaq ha perso il 2,3%. Tutti e tre i principali benchmark azionari hanno subito la settimana peggiore dal 20 marzo.