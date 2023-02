Ha vinto il Festival di Sanremo 2023: partito fin da subito come uno dei favoriti, Marco Mengoni si è imposto fin dalla prima puntata della kermesse canora. Ma quanto guadagna il giovane e popolare cantante? Sono in molti, sicuramente, a porsi questa domanda. Chi, infatti, non ha mai sentito parlare o cantare Marco Mengoni nel corso degli ultimi anni

Mengoni proviene da Ronciglione, un comune di ottomila anime della provincia di Viterbo. Fin da subito è stato dato vincente a Sanremo, insieme a Ultimo, uno degli altri grandi favoriti. Ma vediamo chi è Marco Mengoni, quali sono i suoi guadagni e il suo cachet.

Chi è Marco Mengoni

Nella biografia di Marco Mengoni sono stati tre i momenti salienti, che hanno determinato il suo successo e la sua carriera: l’incontro, quando era ancora adolescente, con la sua insegnante di canto, la vittoria a X Factor e la successiva vittoria a Sanremo nel 2013.

Nato a Ronciglione in provincia di Viterbo il giorno di Natale del 1988, Marco Mengoni si è innamorato della musica da giovanissimo. Dopo le scuole medie si iscrive all’Istituto per Design, ma sicuramente è alla scuola di canto che lascia il proprio segno. La sua carriera da solista inizia quando ha 16 anni e si esibisce in alcuni locali. Il vero cambiamento avviene quando si trasferisce a Milano, dopo aver frequentato per un breve periodo la facoltà di Lingue a Roma.

A Milano Marco Mengoni incide i primi brani, sbarcando il lunario come fonico. La prima grande occasione arriva con la partecipazione a X Factor, dove vince la terza edizione del talent show. Da questo momento la sua carriera decolla. Firma un contratto con la Sony, partecipa la prima volta al Festival di Sanremo nel 2010, quando arriva terzo e si aggiudica il premio della critica. La prima vittoria, a Sanremo, arriva poco più tardi, nel 2013.

Fino ad oggi Mengoni ha pubblicato complessivamente 11 album, dei quali sette in studio e quattro live. Si è cimentato anche nel doppiaggio in tre film di animazione.

Il cachet e i guadagni

Il successo di Marco Mengoni è contraddistinto principalmente dai numeri:

sessanta dischi di platino;

tre dischi d’oro;

oltre 3,7 milioni di copie vendute durante la sua carriera.

Ma cerchiamo di capire quanto guadagna Marco Mengoni. Il contratto che ha firmato a X Factor con la Sony ha un valore pari a 300 mila euro. Visto e considerato il suo successo e il volume delle sue vendite, è probabile che il suo patrimonio sia a sei zeri.

Il cachet per i cantanti in gara al Festival di Sanremo è una sorta di indennizzo a titolo di rimborso spese: ammonta a 48 mila euro.

Marco Mengoni è proprietario di una società che si chiama “No Comment”, che nel 2021 ha fatturato 893 mila euro con un utile pari a 101 mila euro, registrando un +36,29% rispetto al 2020. Questa società si occupa di produzione e diffusione di poster, adesivi, libri, dischi e molto altro per i big della musica italiana.