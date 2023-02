Festival di Sanremo: qual è il montepremi per il vincitore?

Stasera ci sarà l’annuncio del vincitore del Festival di Sanremo 2023. Nel corso degli anni i premi assegnati durante il festival sono cambiati e per l’edizione 2023 saranno solo quattro. In questo articolo vedremo quali sono i premi in palio e cosa significa vincere il Festival di Sanremo.

Quali sono i premi del Festival di Sanremo?

La vittoria finale è il premio più prestigioso del festival. Il primo posto viene decretato dal voto del pubblico attraverso il televoto, unito a quello della sala stampa e della giuria demoscopica. Quest’anno non ci sarà la giuria degli esperti, che ha causato polemiche nel 2019 quando ha ribaltato il risultato del televoto portando alla vittoria di “Soldi” di Mahmood.

Vincere il Festival di Sanremo non comporta un vero e proprio premio in denaro. Tuttavia, il vincitore otterrà molte altre ricompense come la gloria, i passaggi radiofonici, l’alta visibilità mediatica e solitamente un’impennata delle vendite del brano e dell’artista.

Inoltre, il vincitore sarà candidato (salvo eccezioni) a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023.

Il premio della critica “Mia Martini”

Il premio della critica viene assegnato ogni anno dal 1982 e ha preso il nome dalla cantante scomparsa Mia Martini. Il premio è rappresentato da una targa o un piatto d’argento e alcuni artisti come Patty Pravo, Mia Martini, Cristiano De André e Paola Turci lo hanno vinto ben tre volte. Il premio della critica e la vittoria finale possono coincidere, quindi è possibile ottenere entrambi i premi.

Il premio della sala stampa “Lucio Dalla”

Il premio della sala stampa viene assegnato da tutti i giornalisti presenti al festival e prende il nome dalla memoria di Lucio Dalla. Questo premio è stato assegnato negli ultimi anni a cantanti come Diodato, Francesca Michielin e Achille Lauro.