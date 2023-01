Si scaldano i motori per la nuova edizione di Sanremo 2023, il Festival della Musica Italiana in programma dal 7 all’11 febbraio 2023. Uno spettacolo che ha i suoi costi tra sponsor, eventi esterni, pubblicità, collaborazioni, spese per ospiti e conduttori. Ma la Rai non solo spende per il Festival, ma incassa anche. Vediamo spese ed entrate di Sanremo 2023.

I cachet dei conduttori

Sicuramente la Rai spende per i cachet dei principali protagonisti della kermesse. In primis del conduttore, che anche quest’anno sarà Amadeus, il cui compenso si aggirerebbe attorno ai 350 mila euro. Tra gli ospiti troveremo sul palco ad affiancare il mattatore Gianni Morandi, per il cui compenso si parla di circa 300mila euro e 25 mila euro a serata per ognuna delle co-conduttrici, Francesca Fagnani, Paola Egonu, Chiara Francini e Chiara Ferragni che sarà presente nella prima e ultima serata e il cui cachet, pare 100 mila euro, sarà interamente devoluto in beneficenza.

E i cantanti in gara? Per ognuno sono previsti 48 mila euro di rimborsi. Ricordiamo che non è previsto alcun premio in denaro per chi vincerà la kermesse. Variabile è il compenso che viene assegnato ai “superospiti” che si esibiscono fuori dalla competizione. Lo scorso anno i Maneskin furono pagati 80 mila euro.

Quanto incassa la Rai per il Festival di Sanremo

Ma oltre a spendere, viale Mazzini guadagna dalla kermesse. In primis dalla vendita dei biglietti. C’è da dire che ad oggi non è possibile più acquistare biglietti per assistere al festival visto che andando sulla pagina online dedicata alla fase di richiesta di prenotazione, si avvisa che la stessa è terminata. Chi è riuscito a chiedere la prenotazione ha pagato per l’abbonamento per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo in platea a 1.290 euro, in galleria invece il prezzo è di 672 euro. I prezzi sono invariati rispetto allo scorso anno.

Lo scorso anno il Festival ha fatturato in termini di ricavi circa 42 milioni di euro, più dei 38 incassati l’anno precedente e per quest’anno il budget di spesa sarà leggermente inferiore rispetto al passato, quando si sono toccate punte anche fino a 17 milioni di euro.

Le principali fonti di entrata per il Festival sono legate alla pubblicità, ovvero agli sponsor ufficiali della manifestazione e agli spot venduti dalla Rai. Quest’anno subentra a Tim come sponsor Banca Ifis, mentre si conferma Costa Crociere. Nel 2020 si è stabilito il record di 15,4 milioni di persone davanti alla tv durante uno spot e pertanto, la raccolta pubblicitaria è salita dai 37 milioni del 2020 ai 38 del 2021 e poi ai 42 milioni del 2022. Per questa edizione si punta a crescere ulteriormente.

I prezzi degli sport a Sanremo sono molto variabili, a seconda del pacchetto e del posizionamento. Per acquistare uno spazio pubblicitario nella fascia più cara (poco prima delle 22) si vogliono fino a 370 mila euro per uno spot da 30 secondi. Per un pacchetto intero, invece, si arriva a 1,7 milioni.