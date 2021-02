Proprio mentre aumentano i segnali di apertura a Draghi da parte della Lega, si va creando una corrente a favore di una “maggioranza Ursula”, che andrebbe, di fatto, a escludere l’influenza di Matteo Salvini sul nuovo esecutivo. Ad aver sostenuto questa soluzione è il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli (Pd):

“Dopo i tanti sforzi fatti e l’autorevolezza guadagnata in Europa penso che anche il Movimento 5stelle non rinuncerà a contribuire a sostenere l’impegno del presidente incaricato Mario Draghi. Sono certo che la responsabilità prevarrà e le osservazioni del presidente della Repubblica saranno tenute nel debito conto dalle forze politiche europeiste”, dichiara Sassoli.

“Una stagione elettorale e di instabilità politica sarebbe disastrosa per gli italiani”, prosegue, “il legame fra Italia e Unione Europea è tornato nel binario giusto ed è fondamentale venga rafforzato con il contributo della forza politica di maggioranza relativa in Parlamento. Ci aspettano tante battaglie, per combattere il disagio sociale, per una economia sostenibile, per l’equità e l’uso del Recovery. Non possiamo permetterci di sprecare le opportunità che ci vengono offerte per operare un forte cambiamento”.