ABI: Antonio Patuelli confermato Presidente

Antonio Patuelli confermato Presidente dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana. Il Comitato esecutivo riunito il 30 maggio 2024 ha proposto all’unanimità al Consiglio dell’ABI la nomina di Marco Elio Rottigni a Direttore generale dell’ABI e, a norma dell’articolo 10 primo comma dello Statuto, propone all’unanimità al Consiglio dell’ABI, che sarà eletto dall’Assemblea del 9 luglio 2024.

Abi: chi è e cosa fa

L’Abi è l’Associazione Bancaria Italiana, un’associazione volontaria di banche e di soggetti giuridici senza finalità di lucro, che svolge le proprie attività ai sensi del proprio Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme contenute nella Costituzione della Repubblica e negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Promuove la cultura della legalità, della sana e prudente gestione bancaria, la conoscenza e la coscienza dei valori etici e sociali, dei comportamenti ispirati ai principi della corretta imprenditorialità e di realizzazione di un mercato libero e concorrenziale.

Questi gli obiettivi principali dell’Associazione che:

rappresenta, tutela e promuove i legittimi comuni interessi degli Associati, nonché interessi legittimi specifici di uno o più Associati, purché tali interessi non siano in conflitto con quelli comuni;

tutela e promuove la reputazione e l’immagine degli Associati;

favorisce la diffusione dell’educazione societaria, finanziaria e al risparmio.

L’Associazione ha Sede centrale in Roma e Sedi a Milano e Bruxelles e può istituire sedi ed uffici in altre città dell’Italia, dell’Unione Europea e di Paesi terzi.

Gli Organi dell’ABI sono l’Assemblea, il Consiglio, il Comitato esecutivo, il Presidente, il Comitato di presidenza, il Collegio sindacale, il Direttore generale, i Probiviri. Sono Organismi tecnici: le Commissioni regionali, i Comitati tecnici e i Gruppi di lavoro.

Antonio Patuelli confermato presidente

Confermato il sesto mandato alla presidenza dell’Abi per Antonio Patuelli, alla guida dell’associazione bancaria dal 31 gennaio del 2013, quando prese il posto di Giuseppe Mussari, dimissionario pochi giorni prima a causa degli scandali legati a Mps.

Imprenditore agricolo, giornalista editorialista del Resto del Carlino, Nazione e Il Giorno e Presidente del gruppo privato ed indipendente della Cassa di Ravenna Spa, Patuelli è nato a Bologna il 10 febbraio 1951.

Laureato in giurisprudenza a Firenze, è stato nominato dal Presidente della Repubblica Cavaliere del lavoro. Dal 1998 fa parte del Consiglio e del Comitato esecutivo dell’ABI, di cui è stato vicepresidente e vicepresidente vicario. Dal 2001 Patuelli fa parte del Consiglio e del Comitato di gestione del Fondo interbancario di tutela dei depositi.