Mutui più leggeri: con taglio tassi risparmi fino a 708 euro all’anno

Dopo circa due anni la Banca centrale europea potrebbe tagliare i tassi di interesse che al momento viaggiano al 4,5%. La conferma arriva da Philip Lane, capo-economista della Banca Centrale Europea secondo cui “A meno di grosse sorprese, in questo momento i dati che vediamo sono sufficienti per rimuovere il livello massimo di restrizione”. Con effetto tsunami ma benefico sui mutui.

Una possibile sforbiciata di 25 o 50 punti base attesa per il 6 giugno da parte dell’istituto di Francoforte potrebbe portare importanti benefici a chi accende un mutuo a tasso variabile. A fare i conti l’ufficio studi di Telemutuo.it, secondo cui su un mutuo da 200.000 euro si potrebbero arrivare a risparmiare dai 324 ai 708 euro all’anno.

Tassi in calo: gli effetti sui mutui. Le simulazioni

Così gli esperti di TeleMutuo.it hanno ipotizzato due scenari, uno con un taglio dei tassi di 25 punti base, l’altro dello 0,50%.

Così nel primo caso, per una durata del finanziamento di 20 anni, il risparmio atteso oscilla tra i 13,50 e i 27 euro al mese per mutui di importo compreso tra i 100.000 e i 200.000 euro. Con una durata più lunga (30 anni), invece, il taglio dei tassi dello 0,25% si tradurrebbe in un risparmio sulla rata mensile compreso tra 14,50 e 29 euro pari a 174-348 euro all’anno.

Vantaggi o di gran lunga superiori in caso di un taglio dei tassi dello 0,5%. In questo caso, infatti, su una durata di 20 anni i risparmi si andrebbero a collocare all’interno del range tra 26,90-54 euro che vorrebbe dire un vantaggio per il mutuatario compreso tra i 322,8 e i 648 euro a seconda dell’importo del mutuo.

Ancora più evidenti i vantaggi che si osservano allungando la durata a 30 anni. In questo caso, infatti, il taglio dei tassi dello 0,50% porterebbe a una rata più leggera per 29,50 euro al mese su un finanziamento di 100.000 euro che arriverebbe a un risparmio di 59 euro al mese su un finanziamento da 200.000 euro. A fine anno, stando a queste due ipotesi, il vantaggio per il mutuatario oscillerebbe dunque tra 354 e 708 euro.