L’ecosistema per allenarsi è sempre più digitale

L’attenzione alla cura e al benessere fisico è uno dei macrotrend in crescita negli ultimi anni. Legato al miglioramento delle condizioni di vita e alla possibilità di mantenersi in forma anche in età avanzata, il “fitness” non si è fermato neanche durante i mesi di lockdown. E non tanto per le lamentele di chi, abituato alla corsa mattutina ha dovuto rinunciarvi, quanto piuttosto per la diffusione di app e strumenti per allenarsi in remoto forniti da un altro trend in forte sviluppo, il digitale.

Technogym da anni investe nell’innovazione digitale per offrire alle persone un’esperienza di allenamento completamente personalizzata. Oggi, in occasione del Technogym Innovation Outlook, l’azienda ha annunciato il lancio di Technogym Live, un’esperienza di allenamento nuova e coinvolgente che permette agli utenti di accedere a una varietà di contenuti video di allenamento live e on-demand dalla console dei prodotti Technogym e dalla nuova app Mywellness. Technogym Live è una piattaforma aperta che aggrega contenuti sviluppati da Technogym e i contenuti di allenamento creati dai fitness club per offrire all’utente finale una varietà e una personalizzazione senza precedenti.

Grazie a Technogym Live, gli utenti potranno scegliere l’allenamento preferito fra un’ampia gamma di contenuti multimediali – sessioni di allenamento one on one guidate dal trainer, classi, allenamenti virtuali in scenario outdoor, fino ai più classici esercizi o routines di allenamento ed alle varie opzioni di intrattenimento che includono canali tv, social media, Netflix e una vasta gamma di app che spaziano dal gaming alle ultime notizie. Nell’ambito di una tale varietà di opzioni e contenuti, il nuovissimo Technogym Coach – la prima intelligenza artificiale applicata al fitness – garantisce a ciascun utente una esperienza completamente personalizzata. Technogym Coach gestisce i dati e le preferenze degli utenti e li guida, giorno per giorno, suggerendo diverse opzioni di allenamento in base alle loro passioni, esigenze e gusti personali. Technogym Live offre ai fitness clubs la possibilità di creare il proprio contentuto – classi live e on demand per esempio – e proporli via streaming ai clienti ai casa, o ovunque si trovino grazie alla nuova Mywellness app 5.0.