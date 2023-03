La Russia ha accettato di estendere l’accordo che consente alle esportazioni di grano ucraine di passare attraverso il Mar Nero bloccato, ma solo per altri 60 giorni. L’accordo vitale per l’esportazione di cereali tra Ucraina e Russia è noto ufficialmente come Black Sea Grain Initiative e ha facilitato l’esportazione di prodotti agricoli, come grano, mais e olio di girasole, dall’Ucraina attraverso il Mar Nero.

All’inizio della guerra, il blocco di tali esportazioni ha contribuito alla carenza di cibo a livello mondiale e all’aumento dei prezzi. Circa 24 milioni di tonnellate di prodotti ucraini sono stati trasportati finora nell’ambito dell’Iniziativa sul grano del Mar Nero, in mezzo alla guerra totale del presidente russo Vladimir Putin contro l’Ucraina. Inizialmente mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia lo scorso luglio, è stato prorogato una volta a novembre per 120 giorni e scadeva automaticamente il 18 marzo se nessuna delle parti si fosse opposta.

Il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato che l’accordo è stato prorogato alle condizioni precedenti, come ha riferito l’agenzia di stampa statale Tass, ma che la Russia vuole assicurarsi che tutte le condizioni dell’accordo siano soddisfatte. Mosca si è lamentata del fatto che le sanzioni internazionali sulle sue industrie logistiche, assicurative e dei pagamenti hanno continuato a ostacolare le sue esportazioni agricole di grano e fertilizzanti.

Grushko ha dichiarato che “la Russia cercherà costantemente di assicurare che tutti gli obblighi previsti dall’accordo siano rispettati”, aggiungendo che la Russia “si sforzerà di assicurare che tutte le promesse, gli obblighi che sono stati dati alla Russia per quanto riguarda l’attuazione del secondo binario [dell’accordo sul grano], e cioè la revoca di tutte le sanzioni – dirette e indirette – per la fornitura di prodotti agricoli della Federazione Russa ai mercati globali internazionali, siano stati completati”, ha riportato la Tass.

La Russia “non si oppone alla prossima estensione dell’Iniziativa del Mar Nero dopo la scadenza del secondo termine il 18 marzo, ma solo per 60 giorni”, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Sergey Vershinin in una dichiarazione rilasciata dalla missione russa a Ginevra dopo i colloqui con i funzionari delle Nazioni Unite.

Il vice primo ministro ucraino Oleksander Kubrakov ha risposto in un tweet, tuttavia, che l’accordo originale per il grano del Mar Nero prevede una proroga di 120 giorni – e non i 60 giorni concordati da Mosca.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy hanno chiesto la proroga durante un incontro a Kiev la scorsa settimana, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per ridurre i prezzi alimentari globali e affrontare l’insicurezza alimentare.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha dichiarato che si tratta di un “momento critico” nei colloqui per estendere l’iniziativa, che ha descritto come uno “strumento critico”, secondo quanto riportato dalla Reuters.

I precedenti accordi sul grano

In base a un secondo accordo raggiunto con Mosca nel luglio 2022, le Nazioni Unite hanno accettato di contribuire a facilitare le esportazioni russe di cibo e fertilizzanti per un periodo di tre anni. Il Cremlino ha sostenuto che questa parte dell’accordo non è stata mantenuta, sostenendo che le sanzioni occidentali contro gli oligarchi dei fertilizzanti e la principale banca agricola russa hanno ostacolato le esportazioni di fertilizzanti e alimenti.

L’ultima volta che l’accordo è stato rinnovato, a novembre, la Russia ha minacciato di ritirarsi se non fossero state abolite le sanzioni, ma alla fine ha accettato una proroga. A New York, il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha dichiarato che l’organismo globale “rimane totalmente impegnato nell’iniziativa sui cereali del Mar Nero e nei nostri sforzi per facilitare l’esportazione di cibo e fertilizzanti russi”. I due accordi sono “parte della risposta globale alla più grave crisi del costo della vita da una generazione a questa parte”, ha dichiarato l’Onu in una successiva dichiarazione, aggiungendo che questi accordi “hanno avuto un impatto positivo sulla sicurezza alimentare globale, con milioni di tonnellate di grano che hanno raggiunto i mercati mondiali”. L’Onu prende atto dell’annuncio della Russia, si legge nel comunicato.

L’ambasciatore ucraino in Turchia Vasyl Bodnar ha accusato la Russia di aver cercato di manipolare il memorandum firmato con le Nazioni Unite, in un’intervista al sito di notizie ucraino Ukrinform. L’obiettivo dell’Ucraina non è solo quello di estendere l’accordo, ma di ampliarlo, includendo più porti e consentendo il passaggio di più merci, ha dichiarato.