La Fed alza i tassi di 25 punti base e prevede aumenti costanti

Non delude le attese la Federal Reserve che ha aumentato il suo tasso di interesse di riferimento di 25 punti base e ha dato poche indicazioni di essere vicina alla fine di questo ciclo di rialzi.

In linea con le aspettative del mercato, il Federal Open Market Committee riunitosi oggi, 1 febbraio 2023, ha aumentato il tasso sui fondi federali di 0,25 punti percentuali, portandolo così ad una fascia obiettivo del 4,5%-4,75%, la più alta dall’ottobre 2007.

La Fed alza i tassi

La mossa ha segnato l’ottavo aumento in un processo iniziato nel marzo 2022. La Fed mira a ridurre l’inflazione che, nonostante i recenti segnali di rallentamento, è ancora vicina al livello più alto dall’inizio degli anni Ottanta.

Il comunicato post-riunione ha sottolineato che l’inflazione “si è un po’ attenuata ma rimane elevata”, una modifica rispetto al linguaggio precedente. I mercati, tuttavia, guardavano alla riunione di questa settimana in cerca di segnali che indicassero che la Fed avrebbe terminato presto gli aumenti dei tassi. Ma la dichiarazione non ha fornito alcun segnale in tal senso.

I funzionari della banca centrale americana guidata da Jerome Powell hanno dichiarato che determineranno “l’entità” dei futuri aumenti dei tassi in base a fattori quali gli effetti finora prodotti dai rialzi, i ritardi con cui la politica ha un impatto e gli sviluppi delle condizioni finanziarie e dell’economia. In precedenza, la Fed affermava che avrebbe utilizzato tali fattori per determinare il “ritmo” dei futuri rialzi, un possibile segnale che la commissione vede la fine dei rialzi da qualche parte, o almeno una continuazione delle mosse minori.

Nel 2022, la Fed ha approvato quattro rialzi consecutivi dello 0,75%, prima di passare a un aumento più contenuto dello 0,5% a dicembre. In recenti dichiarazioni pubbliche, diversi funzionari hanno affermato di ritenere che la Fed possa almeno ridurre l’entità degli aumenti, senza segnalare quando potrebbero terminare. Annunciando l’aumento del tasso di riferimento, la commissione ha definito la crescita economica “modesta”, pur sottolineando che la disoccupazione “è rimasta bassa”.

In molti ritengono che la politica della Fed funzioni “in ritardo”: quando la banca centrale aumenta i tassi, ci vuole tempo perché l’economia si adegui ai controlli più severi sul denaro. Questo particolare ciclo di inflazione è iniziato a causa di fattori legati al Covid, come la strozzatura delle catene di approvvigionamento e l’aumento della domanda di beni e servizi. La guerra in Ucraina ha aggravato l’aumento dei prezzi del gas, mentre gli stimoli fiscali e monetari senza precedenti hanno alimentato il rialzo dei costi di una serie di beni e servizi.

I prezzi degli alimenti sono aumentati di oltre il 10% nell’ultimo anno. Solo i prezzi delle uova sono saliti del 60%, il burro di oltre il 31% e la lattuga del 25%, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro fino a dicembre. I prezzi della benzina sono scesi verso la fine del 2022, ma sono aumentati negli ultimi giorni, raggiungendo i 3,50 dollari al gallone a livello nazionale, con un aumento di circa 30 centesimi nell’ultimo mese, secondo la AAA.

I funzionari della Fed sono rimasti risoluti nell’affrontare il problema dell’inflazione, anche se hanno detto che i numeri recenti mostrano che le pressioni potrebbero attenuarsi. L’indice dei prezzi al consumo è diminuito dello 0,1% a dicembre su base mensile ed è aumentato del 6,4% rispetto a un anno fa, in calo rispetto al picco del 9% dell’estate scorsa, ma ancora ben al di sopra del livello di sicurezza della Fed.

Oltre ai rialzi dei tassi, la Fed ha ridotto le disponibilità del suo portafoglio obbligazionario. Ciò ha comportato una riduzione di circa 445 miliardi di dollari da giugno, poiché la Fed ha fissato un livello massimo di 95 miliardi di dollari di obbligazioni in scadenza che lascia scadere ogni mese anziché reinvestire.

I mercati stanno osservando il punto in cui la Fed porrà fine agli aumenti. Nella riunione del FOMC dello scorso dicembre, i membri del comitato hanno indicato che il “tasso terminale”, ovvero il punto in cui la Fed ritiene che la politica sia sufficientemente restrittiva, è pari al 5,1%. I mercati puntano su un valore più vicino al 4,75% e si aspettano che la Fed inizi a tagliare i tassi nel corso dell’anno, dopo un ulteriore aumento di un quarto di punto a marzo. I mercati da inizio 2023 sono saliti perché gli investitori hanno previsto una Fed meno restrittiva.

La Fed conclude che sarebbe pronta ad “aggiustare l’orientamento della politica monetaria, se emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del Comitato. Le valutazioni del Comitato terranno di un’ampia gamma di informazioni, tra cui i dati sulle condizioni del mercato del lavoro, le pressioni inflazionistiche e le aspettative di inflazione, pressioni e aspettative inflazionistiche, nonché sugli sviluppi finanziari e internazionali”.