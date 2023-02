La Cina ha compreso l’enorme potenziale dell’intelligenza artificiale. Così il colosso e-commerce Alibaba sta creando un prodotto simile a Chat GPT, prodotto da OpenAI. Attualmente in fase di test, Alibaba potrebbe potenzialmente combinare la sua tecnologia dell’AI con gli strumenti di produttività DingTalk, una piattaforma di lavoro intelligente creata dall’azienda di e-commerce con l’obiettivo di ottenere una maggiore efficienza lavorativa.

“La corsa all’AI è chiaramente iniziata per il settore tecnologico, con il lancio di diversi nuovi prodotti di intelligenza artificiale competitivi e l’integrazione della ricerca in un breve periodo di tempo dopo il lancio di Chat GPT il 30.11.22. La velocità potrebbe essere importante per la scalabilità, dato che si tratta di modelli di apprendimento”, hanno scritto questa settimana gli analisti di Bank of America in una nota per i clienti.

Le azioni di Alibaba sono balzate del 3% negli scambi pre-mercato negli Stati Uniti. La mossa arriva mentre le aziende tecnologiche di tutto il mondo cercano di sfruttare l’entusiasmo generato da Chat GPT, un chatbot di intelligenza artificiale creato da OpenAI, a cui gli utenti possono porre domande su un’ampia varietà di argomenti. Chat GPT rientra nella categoria dell’intelligenza artificiale generativa, un tipo di intelligenza artificiale che può essere utilizzata per creare testo o immagini. È alimentata da un modello linguistico di grandi dimensioni, il che significa che utilizza ampie porzioni di dati per comprendere e generare conversazioni. Alibaba ha dichiarato di essere al lavoro sull’AI generativa dal 2017. L’azienda non ha fornito una tempistica per il lancio del suo rivale Chat GPT. Chat GPT ha scatenato una sorta di corsa agli armamenti per l’intelligenza artificiale tra i maggiori operatori tecnologici del mondo. Microsoft ha investito in OpenAI e questa settimana ha annunciato un motore di ricerca Bing e un browser Edge alimentati dall’intelligenza artificiale, che saranno basati sulla tecnologia Chat GPT.

Tutti i concorrenti di Chat GPT

Sempre questa settimana, Google ha annunciato la sua tecnologia di chatbot a intelligenza artificiale chiamata Bard, come parte di un piano di “codice rosso” per rispondere alla sfida posta da ChatGPT. Anche la cinese Baidu sta sviluppando un chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale per competere con OpenAI, chiamato “Ernie bot” in inglese o “Wenxin Yiyan” in cinese. L’annuncio ha fatto schizzare le azioni alle stelle, evidenziando l’entusiasmo degli investitori per questa tecnologia.

Alibaba, uno dei maggiori operatori cinesi di cloud computing e la più grande azienda di e-commerce del Paese, ha lasciato intendere che il proprio chatbot potrebbe essere integrato nei suoi prodotti. “In qualità di leader tecnologico, continueremo a investire per trasformare le innovazioni all’avanguardia in applicazioni a valore aggiunto per i nostri clienti e per i loro utenti finali attraverso i servizi cloud”, ha dichiarato un portavoce di Alibaba alla CNBC.

Anche NetEase, una delle più grandi aziende cinesi di giochi d’azzardo, ha dichiarato che la sua sussidiaria per l’istruzione Youdao sta lavorando sull’AI generativa. Un portavoce ha dichiarato che l’azienda sta valutando la possibilità di utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni in alcune delle sue produzioni educative. NetEase non ha detto che lancerà un rivale di Chat GPT, ma ha rivelato che alcuni dei suoi nuovi prodotti saranno annunciati presto, ma non ha fornito una tempistica specifica.