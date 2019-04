La blockchain debutta nel risparmio gestito

La tecnologia blockchain debutta nel mondo del risparmio gestito. A fare da apripista è la società di gestione del risparmio AcomeA SGR, che ha completato con successo il primo test per distribuire fondi comuni tramite Blockchain attraverso Gimme5.

Questo il nome del nuovo sistema, che opera attraverso le piattaforme FundsDLT e Open Banking Fabrik e consente di investire piccole somme in fondi comuni.

Primo in Europa a garantire le transazioni di sottoscrizione, Gimme5 garantisce il rimborso di quote di fondi comuni d’investimento e il relativo pagamento in tempo reale, compresa la distribuzione di fondi ai risparmiatori.

Con la blockchain tempi ridotti e maggiore efficienza

Il nuovo sistema garantirà un risparmio di tempo e procedure che di solito prendono cinque o sei giorni.

“L’importanza del test non sta soltanto negli aspetti tecnici; la collaborazione con Fundsquare e Fabrik dimostra il valore della cooperazione nel settore fintech; lavorando insieme si è in grado di portare notevoli vantaggi all’intera industria del risparmio gestito e ai risparmiatori” ha commentato Giordano Martinelli, vice presidente di AcomeA.

Giulio Rattone, Head of Platform Product Dev di Fabrick, ha aggiunto:

“Il test concluso è un concreto esempio del grande valore che può generare l’unione tra conoscenza dei processi e delle dinamiche del mondo finanziario, le competenze sulle tecnologie più all’avanguardia e la visione su nuovi modelli di business e gestione. Un punto di incontro che rappresenta l’essenza stessa dell’ecosistema che Fabrick alimenta attorno a sé”.

Per Paolo Brignardello, Head of Product Management di Fundsquare, il progetto ha dimostrato