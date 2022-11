La Bank of England rialza i tassi di 75 punti base

Storico rialzo dei tassi per la Bank of England, che ha innalzato il suo tasso di interesse di riferimento di 75 punti base, l’aumento più grande dal 1989. Il Monetary Policy Committee (MPC) ha votato 7-2 a favore della decisione, portando i tassi di base dal 2,25% al ​​3%.

L’ottavo aumento consecutivo dei tassi di interesse segna i continui sforzi della banca centrale per domare l’inflazione dilagante nel Regno Unito, che ha raggiunto il massimo da 40 anni.

La Bank of England inoltre ha affermato di aspettarsi che l’inflazione rimanga al di sopra del 10% fino alla fine del 2022 e nel primo trimestre del 2023, prima di tornare indietro.

Tuttavia, la banca ha anche adottato una nota accomodante sullo sfondo dell’indebolimento della crescita economica e del cambiamento della politica fiscale, rilevando che i futuri aumenti dei tassi saranno probabilmente meno aggressivi del previsto. “Se l’economia dovesse evolversi ampiamente in linea con le ultime proiezioni del Rapporto sulla politica monetaria, potrebbero essere necessari ulteriori aumenti del tasso bancario per un ritorno sostenibile dell’inflazione all’obiettivo, anche se a un picco inferiore a quello previsto dai mercati finanziari”, ha affermato l’MPC.

La reazione dei mercati alle mosse della Bank of England

La sterlina britannica è precipitata all’annuncio, mentre i rendimenti dei titoli di stato britannici (Gilt) sono aumentati. Al momento della redazione di questo articolo, la sterlina viene scambiata scambiata a 1,1183 dollari.

Le previsioni della Bank of England sono particolarmente difficili da elaborare, data la strategia fiscale non ancora chiara del governo, i cui maggiori dettagli saranno annunciati il ​​prossimo 17 novembre dal nuovo premier Rishi Sunak.

La banca è stata costretta a intervenire sui mercati finanziari a settembre, lanciando un’operazione di acquisto di obbligazioni d’emergenza dopo che l’annuncio della controversa manovra dell’allora primo ministro Liz Truss aveva scatenato il caos sui mercati.

Con il primo ministro recentemente insediato Rishi Sunak, ora in carica e il ministro delle finanze, Jeremy Hunt che ha ritirato la maggior parte dei tagli fiscali proposti dal suo predecessore, la politica fiscale e monetaria non sembrano più andare in direzioni opposte.

“Sembra un po’ strano descrivere il più grande rialzo dei tassi degli ultimi 33 anni come dovish, ma forse in questi giorni nulla dovrebbe sorprendere quando si parla della Banca d’Inghilterra. Oltre al rialzo di 75 punti base, che è stato ancora una volta una decisione controversa, la dichiarazione esplicita che i tassi saranno più bassi rispetto alle previsioni del mercato è stata eloquente. Utilizzando il percorso implicito del mercato quando sono state elaborate le previsioni (dal momento che sono state riviste al ribasso), si stima che il Pil subirebbe un colpo significativo e l’inflazione tornerebbe allo 0%. Le implicazioni qui sono che la BoE ha fatto la maggior parte di ciò che riteneva di dover fare e potremmo anche non vedere un tasso base del 4%. Considerate le sfide economiche sottostanti per il Regno Unito e il ritardo nell’impatto dei recenti rialzi, tendiamo a concordare che il netto contrasto con il tono della Fed di ieri sera è notevole”, ha affermato Jamie Niven, senior fund manager di Candriam.

La Bank of England avverte: rischio di recessione prolungata

La Banca d’Inghilterra ha avvertito che il Regno Unito sta affrontando la recessione più lunga di sempre, che povrebbe estendersi fino al 2024.

La banca centrale ha descritto le prospettive per l’economia britannica come “molto impegnative”, osservando che la disoccupazione probabilmente raddoppierà al 6,5% durante i due anni di crisi del paese. Si prevede che il Pil del Regno Unito diminuirà di circa lo 0,75% nella seconda metà del 2022, riflettendo la compressione dei redditi reali dovuta all’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni negoziabili, ha affermato la banca.

Si prevede che la crescita continuerà a diminuire per tutto il 2023 e la prima metà del 2024, poiché “i prezzi elevati dell’energia e le condizioni finanziarie più restrittive pesano sulla spesa”, ha aggiunto. La previsione, delineata giovedì alla riunione del Comitato di politica monetaria della banca, costituirebbe la recessione più lunga, anche se non la più profonda, del paese dagli anni ’20, quando iniziarono i record affidabili.