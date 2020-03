Kairos Partners SGR, cambia il presidente. Rindi resta a.d.

Fabrizio Rindi (nella foto) lascia la carica di presidente di Kairos Parners Sgr, la sgr italiana controllata dalla banca svizzera Julius Baer. In una nota, la società spiega come il passaggio di carica sia stato fatto “al fine di adempiere ai nuovi dettami formali previsti dal Regolamento di Banca d’Italia in tema di governance per le società di gestione del risparmio”. Rindi, infatti, non può svolgere contemporaneamente il ruolo di presidente e amministratore delegato della società. Rindi manterrà, infatti, la carica di amministratore delegato sia della sgr sia della società madre, Kairos Investment Management.

A sostituirlo nel ruolo di presidente è stato Beda Kraehnmann, managing director dell’istituto private elvetico, che nel 2017 aveva ceduto la responsabilità del mercato italiano a Luca Venturini.