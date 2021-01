Italian Certificate Awards, grande partecipazione alla 14a edizione

Si è svolta mercoledì 20 gennaio la quattordicesima edizione degli Italian Certificate Awards (ICA), la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributive del 2020.

L’evento organizzato da Triboo e Certificati e Derivati, sotto il cappello del Certificate Journal, arriva a margine di un anno molto particolare caratterizzato dall’emergenza Covid ma che ha permesso comunque di registrare un rinnovato interesse per il mondo dei certificati.

Per la conquista dei premi erano in gara gli intermediari finanziari che hanno saputo proporre gli strumenti d’investimento migliori o più originali.

L’evento si è svolto in modalità online e per la prima volta la cerimonia di premiazione è stata preceduta da una sessione informativa dedicata a consulenti finanziari e investitori privati durante la quale sono stati illustrati l’evoluzione e le prospettive del mercato dei certificati e come questi strumenti possono essere utilizzati al meglio per ottimizzare un portafoglio d’investimento. Per rivederla clicca qui.

Alla sessione informativa, trasmessa in streaming sui siti finanziari di Triboo, hanno partecipato oltre 1.900 persone mentre alla premiazione, riservata agli intermediari in gara, sono intervenuti oltre 200 investitori professionali.

Sponsor dell’evento è stata Spectrum Markets, l’innovativa borsa paneuropea per la negoziazione di certificati, aperta 24 ore su 24 e dedicata esclusivamente al trading dell’investitore retail, attraverso la quale nel 2020 sono stati eseguite oltre 1,5 milioni di transazioni.

“Congratulazioni a tutti i partecipanti. Abbiamo deciso di sponsorizzare gli Italian Certificate Awards per accompagnare il mondo dei certificati in questo particolare momento e sostenere sempre di più l’incontro tra emittenti e reti distributive. L’obiettivo di Spectrum Markets è quello di favorire l’innovazione di questa industria e sviluppare la nostra piattaforma secondo le esigenze e i bisogni dei diversi protagonisti del mercato. E’ sempre un piacere lavorare con Triboo ed essere protagonisti del principale evento nel mondo dei certificati in Italia.” ha commentato Christophe Grosset, executive sales di Spectrum Markets per l’Italia.

In questa edizione sono state 14 le categorie di premi assegnati tra cui spiccano i nuovi riconoscimenti ai Newcomer e il nuovo premio speciale Wall Street Italia, ai quali il pubblico è stato chiamato ad esprimere le proprie preferenze votando online tra il 15 dicembre 2020 e l’8 gennaio 2021. Scopri i vincitori di tutte le categorie, clicca qui.