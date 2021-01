Italian Certificate Awards, i vincitori dell’edizione 2020

Si è svolta questo pomeriggio, in modalità online, la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2020 per la quattordicesima edizione dell’Italian Certificate Awards (ICA).

Italian Certificate Awards 2020: 15 categorie di premi

L’evento organizzato da Triboo e Certificati e Derivati, sotto il cappello del Certificate Journal, arriva a margine di un anno molto particolare caratterizzato dall’emergenza Covid ma che ha permesso comunque di registrare un rinnovato interesse per il mondo dei certificati.

Per l’edizione 2020 sono state 14 le categorie di premi, tra cui spiccano i nuovi riconoscimenti ai newcomer e il nuovo premio speciale Wall Street Italia, e ai quali il pubblico è stato chiamato ad esprimere le proprie preferenze votando online tra il 15 dicembre 2020 e l’8 gennaio 2021.

Nel dettaglio il pubblico ha potuto votare o per le categorie “Emittente dell’anno”, “Certificato dell’anno”, “Best Distribution Reti Private”, “Best Distribution Reti Bancarie”, “Best Broker Online”, “Capacità di innovazione”.

Per la conquista dell’ambito premio nelle 14 categorie erano in gara gli intermediari finanziari che hanno saputo proporre gli strumenti d’investimento migliori o più originali.

Successivamente la giuria specializzata ha valutato i migliori certificati ed emittenti classificatisi ai primi posti delle rispettive categorie votate dal pubblico dei lettori del Certificate Journal e quelli inclusi in nomination nelle categorie non sottoposte al voto popolare.

La cerimonia di premiazione è stata preceduta da una sessione mattutina, novità di questa edizione 2020, con la partecipazione di esperti del settore che hanno illustrato l’evoluzione e le prospettive del mercato dei certificati e spiegato come questi strumenti possano essere utilizzati al meglio per ottimizzare un portafoglio d’investimento. Per rivederla clicca qui.

Italian Certificate Awards 2020: i vincitori

CERTIFICATO DELL’ANNO

1) Vontobel

2) Unicredit

3) IG

EMITTENTE DELL’ANNO

1) Unicredit

2) Vontobel

3) BNP Paribas

MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO

1) Leonteq

2) Intesa Sanpaolo

3) Citi

MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

1) BNP Paribas

2) Exane

3) Vontobel

MIGLIOR CERTIFICATO A LEVA

1) BNP Paribas

2) IG

3) Vontobel

PREMIO ALLA CAPACITA’ DI INNOVAZIONE

1) IG

2) SG

3) Vontobel

PREMIO SPECIALE BEST BROKER ON-LINE

1) Fineco

2) Webank

3) IwBank

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI BANCARIE

1) BNL

2) Unicredit

3) Intesa Sanpaolo

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI PRIVATE

1) Banca Generali

2) Intesa Private

3) Unicredit

PREMIO SPECIALE CERTIFICATE JOURNAL

1) BNP Paribas

2) Leonteq

3) Vontobel

MIGLIOR CERTIFICATO A PARTECIPAZIONE

1) Intesa Sanpaolo

2) BNP Paribas

3) SG

MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

1) Goldman Sachs

2) Mediobanca

3) SG

PREMIO SPECIALE WALL STREET ITALIA

1) Intesa Sanpaolo

NEWCOMER

1) Cirdan

2) IG