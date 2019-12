Italian Certificate Award: i vincitori della tredicesima edizione

Si è tenuta il 5 dicembre a Milano, presso l’Hotel Four Season la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2019 per la tredicesima edizione dell’Italian Certificate Award.

Italian Certificate Award 2019: 12 categorie di premio

La manifestazione organizzata da Finanzaonline.com, testata on line del gruppo Triboo e Certificati e Derivati, sotto il cappello del Certificate Journal arriva a margine di un anno molto importante per il segmento dei certificati: dalla formazione, con i corsi Acepi che in più di un’occasione hanno registrato il sold out, passando per i numeri del mercato che vedono crescere sial il numero di strumenti che i volumi e chiudendo con una sempre maggiore innovazione.

Per l’edizione 2019 sono state confermate le 12 categorie di premio, incluse le due novità ispirate alla classificazione EUSIPA e il pubblico è stato chiamato ad esprimere le proprie preferenze votando sul sito web tra il 13 e il 22 novembre scorso.

Nel dettaglio hanno votato nello specifico per le categorie “Emittente dell’anno”, “Certificato dell’anno”, “Best Distribution Reti Private”, “Best Distribution Reti Bancarie”, “Best Broker Online”, “Capacità di innovazione” e da una giuria specializzata composta da esperti nel campo degli investimenti.

Una menzione particolare voluta dagli ideatori della serata spetta al “Premio Speciale Certificate Journal” dedicato all’Emittente che più di altri è stato capace di comunicare i propri prodotti in modo trasparente ed esaustivo. In gara per la conquista dell’ambito premio nelle dodici categorie previste gli intermediari finanziari che hanno saputo proporre gli strumenti d’investimento migliori o più originali.

Successivamente la giuria specializzata ha valutato i migliori certificati ed emittenti classificatisi ai primi posti delle rispettive categorie votate dal pubblico dei lettori di Certificate Journal e quelli inclusi in nomination nelle categorie non sottoposte al voto popolare.

I vincitori 2019

Di seguito i vincitori delle diverse categorie:

CERTIFICATO DELL’ANNO

BNP PARIBAS UNICREDIT VONTOBEL

EMITTENTE DELL’ANNO

BANCA IMI BNP PARIBAS UNICREDIT

PREMIO SPECIALE CERTIFICATE JOURNAL

BNP PARIBAS LEONTEQ IMI

MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO

GOLDMAN SACHS BANCA AKROS MEDIOBANCA

MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

DEUTSCHE BANK UNICREDIT BANCA IMI

MIGLIOR CERTIFICATO A LEVA

VONTOBEL SOCIETE GENERALE BNP PARIBAS

PREMIO ALLA CAPACITA’ DI INNOVAZIONE

NATIXIS SOCIETE GENERALE MEDIOBANCA

MIGLIOR CERTIFICATO A PARTECIPAZIONE

LEONTEQ DEUTSCHE BANK SOCIETE GENERALE

MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

SOCIETE GENERALE BANCA IMI DEUTSCHE BANK

PREMIO SPECIALE BEST BROKER ON-LINE

WEBANK FINECO DIRECTA

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI BANCARIE

INTESA SANPAOLO – BANCA DEI TERRITORI BNL RETAIL

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI PRIVATE