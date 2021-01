Italia in deflazione per la terza volta dagli anni ’50, pro e contro

L’Italia finisce in deflazione. È per la terza volta dal 1954 (-0,4% nel 1959, -0,1% nel 2016), da quando cioè è disponibile la serie storica. Nel 2020, la diminuzione dei prezzi al consumo in media d’anno è stata pari a -0,2%.

Lo rileva l’Istat che spiega come analogamente a quanto accaduto nel 2016, la variazione annua negativa dell’indice NIC sia

“imputabile prevalentemente all’andamento dei prezzi dei beni energetici (-8,4% rispetto al 2019) al netto dei quali l’inflazione rimane positiva e in lieve accelerazione rispetto all’anno precedente”.

Nel mese di dicembre 2020, l’Istituto di statistica stima per l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, un aumento dello 0,2% su base mensile e diminuzione dello 0,2% su base annua (come nel mese precedente); la stima preliminare era -0,1%.

In media, nel 2020 i prezzi al consumo registrano una diminuzione pari a -0,2% (da +0,6% del 2019). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (inflazione di fondo), i prezzi crescono dello 0,5% (come nel 2019) e al netto dei soli energetici dello 0,7% (da +0,6% del 2019).

Deflazione: pro e contro

Con il termine deflazione si indica, in macroeconomia, un calo del livello generale dei prezzi. La deflazione è dunque l’opposto della ben più nota inflazione, ossia il processo di graduale incremento dei prezzi.

Tra gli aspetti positivi della deflazione, almeno finché questa si mantiene limitata e temporanea, l’aumento dei potere di acquisto dei redditi. Le famiglie e i pensionati vedono aumentare il proprio reddito reale e il benessere materiale: in altre parole, con gli stessi redditi nominali possono consumare di più.

L’altro lato della moneta è il rischio di un indebolimento ulteriore dell’economia. La riduzione dei prezzi si ripercuote conseguentemente per le imprese sui ricavi, anch’essi generalmente in calo. Ne deriva che le imprese sono costrette a ridurre la manodopera occupata. I licenziamenti non fanno altro che provocare un’ulteriore riduzione dei consumi con effetti sempre più recessivi.