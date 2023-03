Il consiglio di amministrazione di Ita Airways ha approvato il piano industriale condiviso con Lufthansa. La compagnia aerea, uno dei principali operatori del settore in Italia, ha annunciato l‘accordo che prevede una partnership strategica per rafforzare la sua presenza nel mercato nazionale. Secondo quanto riportato nella nota, il piano industriale della compagnia prevede una maggiore integrazione tra i due partner, con la possibilità di condividere le risorse in termini di flotta, reti di distribuzione, partnership con le compagnie aeree e servizi di terra.

Cosa prevede l’accordo fra Ita e Lufhansa

L‘accordo prevede anche una maggiore collaborazione tra i due partner in termini di sviluppo del prodotto, marketing, vendite e servizi ai clienti. Inoltre, Ita si concentrerà sulla riduzione dei costi, mentre Lufthansa fornirà supporto tecnico ed economico per rafforzare la presenza della compagnia aerea in Italia. Il Cda di Ita Airways ha espresso soddisfazione per l‘accordo con Lufthansa, riconoscendo come si tratti di un passo fondamentale per rafforzare la presenza di Itanel mercato nazionale. Le due compagnie aeree lavoreranno in stretta collaborazione per migliorare l‘offerta di servizi ai clienti, incrementare le performance nei mercati internazionali e rafforzare la propria posizione competitiva sul mercato.

Il piano industriale rappresenta un passo importante per la compagnia aerea italiana, che potrà così ampliare la propria presenza nel mercato nazionale e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal partner tedesco. Si tratta di una relazione che promette di offrire entrambe le parti vantaggi competitivi, contribuendo a creare un ambiente più competitivo e florido per il settore dell‘aviazione in Italia.

Ampliamento delle destinazioni servite

L‘accordo tra Ita e Lufthansa garantirà anche una maggiore distribuzione e accessibilità delle destinazioni servite, sia in Italia che all‘estero. La compagnia aerea italiana potrà così aumentare la propria presenza sui mercati internazionali, ampliando la sua offerta di voli e servizi ai clienti. L‘accordo prevede inoltre la possibilità di sviluppare nuove tecnologie e servizi, al fine di migliorare ulteriormente l‘esperienza di volo per i passeggeri. Ita prevede di utilizzare le risorse tecnologiche di Lufthansa per sviluppare nuovi servizi di biglietteria, prenotazione e gestione dei voli. Inoltre, la compagnia aerea italiana intende sfruttare la piattaforma tecnologica di Lufthansa per implementare ulteriori servizi di terra come check–in, sicurezza e gestione dei bagagli.

In conclusione, l‘accordo tra Ita e Lufthansa rappresenta un importante passo avanti per la compagnia aerea italiana, che è pronta ad affrontare le sfide del mercato con una solida strategia di partnership. Il piano industriale condiviso consentirà a Ita di ampliare la sua presenza nel mercato nazionale e internazionale, offrendo ai suoi clienti una più ampia scelta di destinazioni, servizi e tecnologie.