Inizia oggi Forum Banca. Tutti i temi dell’evento

Apre oggi i battenti Forum Banca, l’evento di IKN Italy che coinvolge i protagonisti del mondo bancario, finanziario e fintech. Vediamo tutti gli appuntamenti della giornata di oggi e di domani.

Gli eventi di Forum Banca

I lavori inizieranno oggi con l’Executive Summit, appuntamento su invito destinato ai C-Level, e proseguiranno domani con la Main Conference, il più importante networking hub del settore bancario. La sessione plenaria della conferenza verterà su “ESG, Open Finance e inflazione: le logiche di investimento dei grandi gruppi bancari per creare nuovi equilibri nell’era post digitale“, di cui discuteranno:

Matteo Rizzi , cofondatore di FTS Group;

, cofondatore di FTS Group; Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale e Deputy Governor Banca d’Italia;

Vice Direttrice Generale e Deputy Governor Banca d’Italia; Mauro Pastore , direttore generale del Gruppo BCC Iccrea;

, direttore generale del Gruppo BCC Iccrea; Giuseppe Castagna , ceo di Banco BPM;

, ceo di Banco BPM; Massimo Antonio Doris , amministratore delegato di Banca Mediolanum;

, amministratore delegato di Banca Mediolanum; Giovanni Sabatini , direttore generale dell’Abi;

, direttore generale dell’Abi; Javier Lipuzcoa , head of digital banking di BBVA;

, head of digital banking di BBVA; Vieri Bencini , ceo di Sigla Credit;

, ceo di Sigla Credit; Gaetano Correnti , partner cio advisory services di KPMG;

, partner cio advisory services di KPMG; Stefano Delibra , Chief Auditing Executive di Banca Aidexa;

, Chief Auditing Executive di Banca Aidexa; Stefano Bortolamei , head of digital business partner governance areas – executive director di Intesa Sanpaolo;

, head of digital business partner governance areas – executive director di Intesa Sanpaolo; Matilde Gianoncelli , head of strategy & human resources di Banca Widiba;

, head of strategy & human resources di Banca Widiba; Max Pellegrini , ceo di Namirial;

, ceo di Namirial; Andrea Pirone , CRO di Euronovate Group;

, CRO di Euronovate Group; Simone Pizzoglio, partner ed head of finance di BVA DOXA.

All’interno della sessione plenaria sarà inserita la tavola rotonda “Quali sono le strategie del settore finanziario per affrontare le evoluzioni del quadro macroeconomico?”, moderata da Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia. La sessione plenaria sarà seguita da 7 track tematici in parallelo con focus su:

Customer & Experience;

Tech & Digital Innovation;

Data Governance & Cybersecurity;

Data Governance & Digital Innovation;

Extended Ecosystem & Platform Economy

Le nuove sfide del CRO in banca

Rivoluzione ESG: tra la raccolta del dato e il rischio greenwashing.

La giornata si chiuderà, in area expo, con gli IKN Awards, l’iniziativa promossa da IKN Italy, per promuovere i successi e le best practice del mercato.

Le novità

A Forum Banca 2023 debutterà l’Excellence Area, uno spazio dedicato all’eccellenza della tecnologia rivolto ai principali player del settore bancario. Saranno presenti le realtà più innovative che mostreranno, in occasione del tour guidato condotto da un esperto del settore, le loro soluzioni: si tratta di un’esperienza immersiva che presenterà ai partecipanti le ultime novità di mercato insieme ai top partner dell’evento.

L’evento ospiterà altresì il Fintech Smart Village: oltre 15 società fintech a confronto per individuare le ultime evoluzioni in robotica per i servizi di customer care e onboarding, sustainable finance, revenue based financing, embedded finance e banking as-a-service, finanza integrata, crowfunding, criptovalute, metaverso e NFT.