InfoCert: avanti nell’internazionalizzazione, nel capitale entra Bregal Milestone

Ma torniamo all’accordo. InfoCert-Bregal Milestone. L’operazione prevede un investimento pari a 100 milioni di euro (dei quali 70 milioni di euro al closing e 30 milioni di euro entro i successivi 12 mesi) per la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato fino ad una quota complessiva pari al 16.09% del capitale di InfoCert.

“Il rafforzamento strategico e patrimoniale derivante dall’operazione permetterà a InfoCert di accelerare il percorso di internazionalizzazione già avviato con l’acquisizione di Camerfirma e, più di recente, con l’acquisizione di CertEurope e Authada. L’affiancamento di un partner di respiro globale come Bregal Milestone, che vanta un know how specifico nel settore tecnologico e un esteso network relazionale di aziende in Europa, permetterà di cogliere le opportunità derivanti dal processo di consolidamento del settore del Digital Trust, che ha visto un’accelerazione con l’entrata in vigore del regolamento eIDAS” si legge in un comunicato.