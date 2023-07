Inflazione Usa attesa in rallentamento, la view degli analisti

Cresce l’attesa per i dati di oggi pomeriggio (alle 14:30 italiane) sull’inflazione statunitense, che contribuiranno a formulare le aspettative sul sentiero dei prezzi e sulle mosse della Federal Reserve nei prossimi mesi. Le attese sono per un rallentamento della crescita dei prezzi al consumo, che andrebbe a sommarsi ad altri segnali potenzialmente positivi in termini di disinflazione emersi negli ultimi giorni. Una lettura “soft” alimenterebbe il dibattito sulla necessità o meno di aumentare ancora i tassi da qui a fine anno, dopo una stretta ormai scontata di 25 punti base a luglio.

Le stime degli analisti: Cpi in rallentamento al 3,1% e dato core al 5%

Secondo la mediana dei giudizi degli analisti raccolti da Bloomberg, la crescita su base annua dei prezzi al consumo dovrebbe mostrare a giugno un rallentamento al 3,1% dal 4,0% di maggio. Il dato core, che esclude le componenti più volatili (prezzi energetici ed alimentari) dovrebbe a sua volta frenare al 5,0%, dal 5,3% del mese precedente.

Su base mensile, le attese sono per un incremento mensile dello 0,3% sia per l’inflazione headline sia per quella sottostante, a fronte rispettivamente del +0,1% e del +0,4% di maggio.

Come i dati influenzeranno le decisioni della Fed

La banca centrale americana accoglierà senz’altro con favore una riduzione del ritmo di crescita dei prezzi, soprattutto del dato core, a segnalare che la politica di aumenti dei tassi sta producendo gli effetti sperati.

Al tempo stesso, l’inflazione sottostante è destinata a rimanere ancora ben lontana dall’obiettivo di medio lungo termine della Fed, fissato al 2%, sottolineando che ci vorrà ancora tempo per avvicinarsi ai livelli ritenuti sostenibili di crescita dei prezzi.

Il report sull’inflazione arriva dopo quello di venerdì scorso sul mercato del lavoro, che ha evidenziato un numero di impieghi in calo ma anche una crescita dei salari ancora sostenuta. In vista della riunione del 25-26 luglio del Fomc, sembra inevitabile un aumento del costo del denaro di 25 punti base, mentre per settembre il dibattito resta molto più aperto e saranno decisivi i dati in uscita nei prossimi mesi.

L’analisi di UBS

Secondo Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management, il dato core al 5% “sarebbe ancora troppo alto per Jerome Powell”, lasciando “potenziale per un ulteriore inasprimento della politica monetaria”. Uno dei motivi per cui “prevediamo rendimenti azionari più contenuti, maggiore incertezza e un aumento della volatilità cross-asset nella seconda metà dell’anno.”

Haefele sottolinea come “la performance dei mercati finanziari nella seconda metà di quest’anno dipenderà dalla capacità delle principali banche centrali di mantenere un equilibrio. La domanda chiave è se i politici possono riportare l’inflazione verso l’obiettivo evitando una recessione indotta dalla politica.”

Alla luce del rischio che “l’incertezza macroeconomica spinga la correlazione azionario-obbligazionario in territorio positivo (riducendo il potere di diversificazione), riteniamo che gli investimenti del mercato privato (sia debito sia equity) possano svolgere un ruolo importante nei portafogli nella seconda metà dell’anno”.

La view di MPS

Per quanto riguarda i dati odierni, secondo Mps, il focus si concentrerà “in particolare sulla componente ‘core’, da cui potrebbero emergere sorprese al ribasso dalla componente auto usate (attesa in calo), mentre gli affitti (shelter) sono attesi rimanere tonici alla luce dei recenti dati immobiliari (migliori del consenso).”

Sempre sul fronte dei prezzi, gli analisti della banca senese sottolineano la pubblicazione ieri dell’indice di fiducia delle piccole imprese USA, all’interno del quale “giungono indicazioni di pressioni al rialzo sui prezzi a tendere, considerando che è cresciuto per il secondo mese consecutivo il numero di aziende che prevede di aumentare i prezzi nei prossimi 3 mesi (31% vs 29% precedente), livello massimo da novembre scorso.”

Analizzando nel complesso i dati macro, sembra dunque necessario un certo grado di cautela, nonostante ci siano innegabili segnali disinflazionistici che fanno ben sperare per un raffreddamento dei prezzi.

Come vanno i mercati prima dei dati sull’inflazione

Prima della diffusione dei dati sull’inflazione i futures su S&P 500 e Nasdaq 100 scambiano in territorio lievemente positivo, profilando un avvio sopra la parità per Wall Street.

In Europa, i listini azionari procedono in rialzo con il Ftse Mib e l’Eurostoxx 50 a +0,9%, il Dax e il Cac 40 a +0,8%.

Sull’obbligazionario, i rendimenti dei Treasury sono in lieve ribasso su tutta la curva. In particolare, il biennale si attesta al 4,86% e il decennale al 3,94%.