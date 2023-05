L’inflazione negli Stati Uniti è una delle principali preoccupazioni per la Federal Reserve, che ha cercato di mantenere i tassi d’interesse a un livello elevato per evitare un aumento eccessivo dei prezzi. Nel mese di aprile, tuttavia, i dati dell’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) degli Stati Uniti hanno mostrato un calo, fornendo qualche speranza che il costo della vita scenderà verso la fine dell’anno.

I mercati azionari statunitensi hanno aperto in rialzo a seguito dei dati, con il Dow Jones Industrial Average che ha guadagnato 157 punti o lo 0,47%, l’S&P 500 lo 0,71% e il Nasdaq Composite ad alto contenuto tecnologico che è aumentato dello 0,96%.

Miglioramento dei dati su base annuale

Secondo un rapporto del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, l’IPC è aumentato dello 0,4% per il mese di aprile, in linea con la stima. Questo aumento mensile, tuttavia, corrisponde a un aumento annuo del 4,9%, leggermente inferiore alla stima del 5% e ai minimi da aprile 2021. A marzo, il tasso annuo era del 5%.

Escludendo le categorie alimentari ed energetiche volatili, l’IPC core è aumentato dello 0,4% mensile e del 5,5% rispetto a un anno fa, entrambi in linea con le aspettative. Gli aumenti di alloggi, benzina e veicoli usati hanno spinto l’indice verso l’alto, ma questi sono stati in qualche modo compensati dal calo dei prezzi dell’olio combustibile, dei veicoli nuovi e del cibo a casa.

Prezzi degli alloggi in aumento

L’aumento dei prezzi degli alloggi è stato particolarmente preoccupante, dato che costituiscono circa un terzo della ponderazione CPI. Questi costi sono aumentati di un altro 0,4% nel mese e ora sono aumentati dell’8,1% rispetto a un anno fa. Il guadagno mensile ha rappresentato un passo indietro rispetto agli aumenti dei mesi precedenti, ma era comunque indicativo del fatto che un fattore chiave dell’inflazione è in aumento.

Nonostante la buona notizia del calo dell’IPC, l’inflazione è stata persistente nonostante gli sforzi della Federal Reserve per abbassare i prezzi. La banca centrale ha varato 10 aumenti consecutivi dei tassi di interesse a partire da marzo 2022, per un totale del 5%, portando i tassi di prestito di riferimento al livello più alto in quasi 16 anni. Tuttavia, l’inflazione è rimasta ben al di sopra dell’obiettivo annuale del 2% della Fed.

L’inflazione super core

Il rapporto fornisce sia buone che cattive notizie sul fronte dell’inflazione mentre i funzionari della Fed valutano la loro prossima mossa sui tassi. Il calo dell’IPC è una buona notizia per la Fed, ma gli aumenti dei prezzi degli alloggi sono preoccupanti, dato che i costi delle abitazioni rappresentano un fattore chiave dell’inflazione.

Con i costi delle abitazioni previsti in calo, la Fed si sta concentrando sull’inflazione “super core”, che esclude cibo, energia e alloggi. Tale misura è salita dello 0,4% per aprile ed è aumentata del 3,7% su base annua. Tuttavia, molti analisti ritengono che l’inflazione super core non sia una misura accurata dell’aumento dei prezzi che i consumatori stanno effettivamente subendo. Questo perché cibo, energia e alloggi sono elementi essenziali della vita quotidiana e i loro prezzi influiscono in modo significativo sulle spese delle famiglie.

Alcuni esperti hanno espresso preoccupazione per l’aumento dei prezzi dell’energia, in particolare del petrolio, che ha raggiunto il suo massimo in sette anni. Ciò potrebbe portare a un aumento dei costi dei trasporti, della produzione di beni e servizi e, alla fine, dei prezzi al consumo. Tuttavia, la Fed ha sottolineato che ritiene che questo aumento dei prezzi dell’energia sia solo temporaneo e si aspetta che si stabilizzi nel medio termine.

Altri fattori che contribuiscono all’aumento dell’inflazione includono la forte domanda dei consumatori, la scarsità di alcuni materiali e la lenta ripresa della produzione dopo la pandemia. Tuttavia, la Fed ha sottolineato che sta monitorando attentamente l’inflazione e sta preparata ad adottare misure per contenere l’aumento dei prezzi, se necessario.