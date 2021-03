Inflazione: la pandemia cambia il paniere Istat, entrano mascherine e integratori

Come ogni anno, anche nel 2021, cambia il paniere Istat per l’inflazione, ovvero l’elenco dei prodotti di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo.

Tra le novità 2021, entrano nel paniere integratori alimentari, casco per veicoli a due ruote, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, gel igienizzante mani, ricarica elettrica per auto, monopattino elettrico sharing, servizio di posta elettronica certificata e dispositivo anti abbandono.

Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, fanno il loro ingressi nel paniere, tra gli altri, la macchina impastatrice (tra gli apparecchi per la lavorazione degli alimenti) e la bottiglia termica (tra gli utensili da cucina non elettrici e articoli domestici non elettrici).

Nessuno prodotto esce dal paniere di quest’anno poiché tutti quelli già presenti non mostrano segnali di obsolescenza tali da motivarne l’esclusione.

Inflazione, come è cambiato il paniere

Le novità del 2021, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l’impatto di eventi, come la pandemia tuttora in corso, che condizionano le scelte d’acquisto e la struttura della spesa per consumi.

Nel paniere Istat del 2021 utilizzato per il calcolo degli indici NIC (per l’intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.731 prodotti elementari (1.681 nel 2020), raggruppati in 1.014 prodotti, a loro volta raccolti in 418 aggregati.

Per il calcolo dell’indice IPCA (armonizzato a livello europeo) si utilizza invece un paniere di 1.751 prodotti elementari (1.700 nel 2020), raggruppati in 1.033 prodotti e 422 aggregati.

Oltre che delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie, l’aggiornamento dei beni e servizi compresi nel paniere tiene conto dell’evoluzione di norme e classificazioni e in alcuni casi arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati.

L’aggiornamento del paniere per l’anno 2021

Sono 1.731 i prodotti elementari che compongono il paniere utilizzato per gli indici dei prezzi al consumo NIC e FOI, raggruppati in 1.014 prodotti e 418 aggregati di prodotto (nel 2020 1.681 prodotti elementari, articolati in 993 prodotti e 410 aggregati di prodotto).

Nella struttura di ponderazione del paniere NIC per il 2021, fortemente condizionata dalla pandemia, si segnalano l’aumento del peso delle divisioni di spesa prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3,1 punti percentuali), abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+1,2 p.p.) e servizi sanitari e spese per la salute (+0,8 p.p.) e il calo del peso di Servizi ricettivi e di ristorazione (-3,7 punti p.p.), trasporti (-2,2 punti p.p.) e ricreazione spettacoli e cultura (-0,7 p.p.).