Nel corso degli ultimi anni una delle potenze che stanno crescendo maggiormente a livello globale è l’India. Nel 2021 il paese è diventato il nono partner commerciale degli Stati Uniti. Solo per avere un’idea dei rapporti tra Usa ed India, basti pensare che il commercio bilaterale tra i due paesi – sempre nel 2021 – ha raggiunto quota 159,1 miliardi di dollari. Nel corso del 2023 si prevede che il PIL (il Prodotto interno Lordo) dell’India sia destinato a crescere del 5,9%.

La crescita dell’India si nota anche dai ruoli strategici che stanno occupando molti manager indiani nelle principali aziende del mondo in base alla loro capitalizzazione. Ma vediamo un po’ nel dettaglio.

I CEO indiani a capo delle più grandi aziende

Il CEO indiani hanno una forte presenza soprattutto nel settore tecnologico. La Microsoft, ad esempio, sotto la guida di Satya Nadella, ha raggiunto i 2,25 milioni di dollari nel corso del mese di maggio 2023. Sundar Pichai ha portato Alphabet (casa madre di Google) a una capitalizzazione di mercato di 1,36 trilioni di dollari.

Cos’altro hanno in comune i migliori CEO indiani? Quasi tutti hanno conseguito l’istruzione superiore negli Stati Uniti. Sono tutti considerati innovatori nei rispettivi campi e, infine, la stragrande maggioranza è di sesso maschile.

Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft

Satya Nadella è l’amministratore delegato di Microsoft. Ha assunto l’incarico nel febbraio 2014 in seguito alla partenza di Steve Ballmer. Nato a Hyderabad, in India, Nadella è entrato in Microsoft nel 1992 dopo aver conseguito una laurea presso la Mangalore University, un master in informatica presso l’Università del Wisconsin-Milwaukee e un MBA presso l’Università di Chicago.

Sundar Pichai, CEO di Alphabet

Sundar Pichai è entrato a far parte di Google nel 2004, lavorando allo sviluppo Google Toolbar e Google Chrome. È diventato CEO di Google nel 2015, aggiungendo il titolo di CEO di Alphabet al suo curriculum nel 2019.

Pichai è cresciuto a Chennai, in India, studiando all’Indian Institute of Technology prima di conseguire un master presso la Stanford University e un MBA presso la Wharton School. Nel 2022 ha ricevuto un compenso esecutivo per un totale di 226 milioni di dollari, rendendolo uno degli amministratori delegati e dirigenti aziendali indiani più pagati in assoluto.

Dall’India arriva Vasant Narasimhan, Amministratore delegato di Novartis AG

Novartis è una delle più grandi aziende farmaceutiche del mondo e dal 2018 è guidata dall’americano Vasant “Vas” Narasimhan. Con una laurea presso l’Università di Chicago, un master presso la John F. Kennedy School of Government e un dottorato in medicina presso l’Università di Harvard, il background di Narasimhan è adatto al ruolo.

Più recentemente, è stato nominato presidente della Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). Nella lista 40 Under 40 stilata da Fortune nel 2015, Narasimhan si è classificato al settimo posto.

Shantanu Narayen, Presidente e CEO di Adobe

Shantanu Narayen è entrato in Adobe nel 1998 come vicepresidente e direttore generale del gruppo. Nel 2005 è diventato presidente della società e chief operating officer (COO), assumendo il ruolo di CEO nel 2007. Nel 2017, Narayen è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione.

Sotto la sua direzione, Adobe è diventata un innovatore nello spazio del cloud computing. Nel 2020, Narayen si è classificata all’ottavo posto nella lista degli uomini d’affari dell’anno stilata da Fortune.

Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM

La carriera di Arvind Krishna in IBM dura da oltre 30 anni, culminando con la sua accettazione del ruolo di CEO nel 2020 e la sua nomina a presidente nel 2021. Alcuni dei suoi successi più importanti con l’azienda includono l’acquisizione da 34 miliardi di dollari di Red Hat e il suo lavoro sull’IBM sviluppo della tecnologia blockchain.

Nato a West Godavari, in India, Krishna ha studiato presso l’Indian Institute of Technology di Kanpur prima di conseguire un dottorato di ricerca. in ingegneria elettrica presso l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign. Nel 2021, è stato in cima alla lista di CRN dei 100 dirigenti più influenti, grazie ai suoi sforzi dedicati per rendere IBM un leader nello spazio del cloud computing.

Laxman Narasimhan, CEO di Starbucks

Laxman Narasimhan è uno dei nuovi CEO indiani a entrare nella lista, assumendo il ruolo di amministratore delegato di Starbucks nel marzo 2023. È stato nominato CEO entrante nel settembre 2022, in seguito all’annuncio della partenza del CEO e fondatore Howard Schultz.

ebbene il mandato di Narasimhan presso Starbucks sia stato finora breve, ha già dimostrato le sue capacità in ruoli di leadership.

Reshma Kewalramani, Amministratore delegato di Vertex Pharmaceuticals

L’amministratore delegato di Vertex, Reshma Kewalramani, è entrata a far parte dell’azienda farmaceutica nel 2017 ed è l’unica donna amministratore delegato ad essere inclusa in questo elenco. Grazie alla sua leadership e guida, Vertex si è classificata al secondo posto nell’elenco delle migliori aziende guidate da donne in Massachusetts nel 2021.

Nata a Mumbai, in India, Kewalramani ha conseguito la laurea in medicina presso la Boston University School of Medicine. È la prima donna a dirigere un’importante azienda biotecnologica negli Stati Uniti. Nel 2022, il secondo anno intero del suo mandato, Kewalramani ha ricevuto poco meno di 16 milioni di dollari di risarcimento.

Dall’India arriva anche Sanjay Mehrotra, CEO di Micron Technology

Sanjay Mehrotra è entrato a far parte di Micron nel 2017, in seguito alla vendita di SanDisk, la società da lui fondata nel 1988. Durante la sua permanenza presso SanDisk, è riuscito a far crescere l’impresa fino a farla diventare una società Fortune 500.

Originario di Kanpur, in India, Mehrotra ha conseguito una laurea e un master presso l’Università della California, Berkeley. Si è anche laureato alla Stanford Graduate School of Business Executive Program (SEP). In qualità di CEO, Mehrotra è stato messo alla prova dai problemi della catena di fornitura e da un crescente interesse per l’intelligenza artificiale (AI), ma rimane fiducioso sulle prospettive a lungo termine dell’azienda.

India, il problema della popolazione

Con ogni probabilità la Cina, a breve, cederà lo status di paese più popoloso al mondo, che aveva tenuto da diverso tempo. Stando una previsione delle Nazioni Unite, la popolazione dell’India, alla fine del mese di aprile 2023 ha raggiunto quota 1.425.775.850 persone, eguagliando e poi superando la popolazione della Cina continentale.

La popolazione cinese ha raggiunto il suo picco di 1,426 miliardi nel 2022 e ha iniziato a diminuire. Le proiezioni indicano che la dimensione della popolazione cinese potrebbe scendere sotto il miliardo prima della fine del secolo. Al contrario, si prevede che la popolazione indiana continuerà a crescere per diversi decenni.

Nel 1971, Cina e India avevano livelli quasi identici di fertilità totale, con poco meno di sei nascite per donna nell’arco della vita. La fertilità in Cina è crollata drasticamente, attestandosi a meno di tre nascite per donna alla fine degli anni ’70. All’India, ci sono voluti tre decenni e mezzo per sperimentare la stessa riduzione della fertilità avvenuta in Cina nell’arco di sette anni durante gli anni ’70.

Nel 2022, la Cina aveva uno dei tassi di fertilità più bassi al mondo (1,2 nascite per donna). L’attuale tasso di fertilità dell’India (due nascite per donna) è appena al di sotto della soglia di sostituzione di 2,1, il livello richiesto per la stabilizzazione della popolazione nel lungo periodo in assenza di migrazione.

L’India ha anche adottato politiche per scoraggiare la formazione di famiglie numerose e rallentare la crescita della popolazione, anche attraverso il suo programma nazionale di welfare familiare a partire dagli anni ’50. I minori investimenti in capitale umano e la crescita economica più lenta dell’India durante gli anni ’70 e ’80 hanno contribuito a un declino della fertilità più graduale rispetto alla Cina.

La forza della popolazione dell’India

Grazie ad una popolazione di 1,4 miliardi di persone l’India vedrà crescere notevolmente il proprio PIL. A prevederlo è Goldman Sachs Research, la quale ritiene che l’India diventerà la seconda economia più grande del mondo entro il 2075.

Per l’India, la chiave per realizzare il potenziale di questa popolazione in crescita è aumentare la partecipazione alla forza lavoro, oltre a fornire formazione e competenze per il suo immenso bacino di talenti.

Quali sono i problemi che l’India dovrà affrontare? Secondo Goldman Sachs il principale rischio è costituito dal numero di occupati. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro in India è diminuito negli ultimi 15 anni. Si tratta di un’economia fortemente guidata dalla domanda interna rispetto a molte altre. Finora la crescita dell’India è stata trainata principalmente dai consumi interni, che rappresentano circa il 55-60% dell’economia complessiva, oltre agli investimenti interni.

Le esportazioni nette hanno sempre rappresentato un freno alla crescita, perché l’India ha un deficit delle partite correnti. Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad alcuni progressi su questo fronte. Le esportazioni di servizi sono in aumento e ciò sta in qualche modo attenuando i saldi delle partite correnti.

L’altro fattore importante da tenere a mente è il modo in cui i prezzi delle materie prime influenzano la macroeconomia: inflazione, deficit fiscale e deficit delle partite correnti. L’India importa la maggior parte dei beni necessari a una popolazione numerosa. E quando i prezzi delle materie prime salgono a livello globale, ciò si traduce ovviamente in squilibri macroeconomici.