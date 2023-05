Illimity: nuove obbligazioni a tasso fisso 6,15%. Bnp Paribas dealer dell’emissione

Ha preso il via in questi giorni il collocamento delle nuove obbligazioni di illimity, la banca ad alto tasso tecnologico fondata e guidata da Corrado Passera. I bond, denominati in euro e dedicati anche agli investitori retail, hanno scadenza 3 anni e offrono un tasso fisso annuo lordo del 6,15%. Ecco tutti i dettagli sull’emissione, per la quale BNP Paribas agisce da dealer.

Le caratteristiche delle obbligazioni illimity

I nuovi bond illimity possono essere sottoscritti presso gli intermediari collocatori, fino a esaurimento scorte, a partire dal 22 maggio 2023 e fino al 16 giugno 2023, salvo chiusura anticipata.

Le obbligazioni corrispondono cedole semestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso lordo annuo pari al 6,15%, al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

Il rimborso avverrà in un’unica soluzione alla data di scadenza, fissata al 23 giugno 2026, e sarà pari al 100% del valore nominale (fermo restando il rischio di credito e l’eventuale bail-in per la gestione di crisi bancarie).

Per quanto riguarda la sede di negoziazione, gli strumenti saranno quotati sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX con ISIN XS2471584057.

Il lotto minimo è pari a 100.000 euro, più multipli integrali di 1.000 euro, mentre il rating assegnato da Fitch Ratings all’Emittente illimity Bank è pari a BB-.

Il contesto di mercato

Le nuove obbligazioni di illimity rappresentano un’interessante opportunità di investimento dei risparmi, aperta anche agli investitori retail. Con questa emissione, la banca mira ad assicurarsi una base di finanziamento solida e ben diversificata, volta a sostenere la crescita del business nei prossimi anni, con l’obiettivo di raggiungere nel 2025 attivi totali pari a circa 10 miliardi di euro. Il Gruppo, che ad oggi conta già oltre 850 dipendenti, ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2022 con attivi pari a circa 6,4 miliardi di euro.

Storia e business model di illimity

Illimity è nata con l’obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate, li gestisce attraverso il supporto della controllata ARECneprix e offre servizi di banca diretta digitale.

Fa parte del Gruppo anche illimity SGR, che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP.

Le azioni della società sono quotate dal 2019 su Borsa Italiana e in particolare sul segmento STAR, che raccoglie le PMI con caratteristiche di eccellenza in termini di liquidità, trasparenza e corporate governance.