Il famoso economista Paul Krugman ha affermato che l’intero mercato delle criptovalute è entrato in un “inverno senza fine” e non si riprenderà mai più in un editoriale pubblicato sul “New York Times”.

Nel suo articolo, Krugman ha osservato che i sostenitori delle criptovalute ritengono che la blockchain, la tecnologia alla base di quasi tutte le criptovalute, sia una scoperta rivoluzionaria. In breve, la blockchain è un libro mastro decentralizzato, il che significa che è di dominio pubblico, sostenuto da protocolli intelligenti che inducono molte persone a mantenere i record su molti server.

Tuttavia, Krugman ha detto di non aver mai ricevuto una risposta soddisfacente alla domanda “A cosa serve”? “Perché prendersi la briga e la spesa di mantenere un libro mastro in molti luoghi e, in pratica, portarlo in giro ogni volta che avviene una transazione?”.

Un altro punto sollevato dall’economista è la questione della fiducia. Ha osservato che uno dei principali punti di forza delle criptovalute è stato il fatto che sono prive di fiducia, il che significa che non ci si deve fidare di una terza parte: una banca, una persona o un qualsiasi intermediario che potrebbe operare tra voi e le vostre transazioni o partecipazioni in criptovalute.

Tuttavia, Krugman ha affermato che i recenti fallimenti nel settore delle criptovalute hanno dimostrato che le società del settore “cedono più facilmente alla tentazione” di rubare i beni dei loro clienti. Ha citato come esempio FTX, che ha utilizzato i soldi dei suoi clienti per finanziare scommesse rischiose.

Krugman ha anche menzionato l’uso della tecnologia blockchain per offrire un modo più sicuro e a basso costo per tenere traccia delle transazioni: “Ma sembra che anche questo sogno stia morendo”, ha detto.

Alcune aziende di diversi settori hanno espresso l’intenzione di utilizzare la tecnologia blockchain per ottenere una soluzione più sicura. Ad esempio, l’Australian Securities Exchange (ASX) aveva annunciato cinque anni fa l’intenzione di utilizzare una piattaforma blockchain per la compensazione e il regolamento delle transazioni.

Tuttavia, l’ASX ha recentemente annullato il piano “alla luce dell’incertezza della soluzione”, sostenendo un costo di 250 milioni di dollari australiani. Allo stesso modo, il gigante del trasporto marittimo Maersk ha annunciato che sta terminando i suoi sforzi per utilizzare una blockchain per gestire le catene di approvvigionamento.

“Molti dicono che stiamo attraversando un “inverno delle criptovalute”. Ma questo potrebbe essere un’esagerazione. Assomiglia sempre di più al Fimbulwinter, l’inverno senza fine che, nella mitologia norrena, precede la fine del mondo”, ha concluso. In un tweet che cita l’articolo, Krugman ha aggiunto che si aspettava un’indignazione maggiore da parte della comunità cripto a causa dei suoi commenti “scioccanti”.